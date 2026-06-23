Hantavirus: murió una mujer en Bariloche y activan el seguimiento de contactos estrechos

La ciudad de San Carlos de Bariloche vuelve a estar en alerta por un nuevo caso fatal de hantavirus. Una mujer de 45 años falleció en las últimas horas luego de permanecer internada bajo cuidados intensivos en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde había sido diagnosticada con esta enfermedad viral que continúa representando un desafío sanitario en distintas regiones del país.

Hantavirus: se detectaron dos nuevos casos en Argentina

La noticia fue confirmada por las autoridades del centro de salud mediante un comunicado oficial, en el que informaron que la paciente sufrió un rápido agravamiento de su cuadro clínico pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico que la asistía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La mujer había ingresado al hospital tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad. Aunque inicialmente los profesionales interpretaron que podía tratarse de una infección urinaria, la evolución de los síntomas obligó a profundizar los estudios diagnósticos.

Entre las manifestaciones que despertaron la preocupación de los especialistas se encontraban fiebre, tos y mialgias, un conjunto de signos que llevó a activar los protocolos sanitarios correspondientes para la detección de hantavirus.

Los análisis de laboratorio posteriores confirmaron la presencia del virus, lo que derivó en su internación y monitoreo permanente. En una primera etapa, las autoridades habían informado que su estado era estable y que permanecía bajo observación médica en una unidad de cuidados intermedios.

Qué se sabe del caso y el antecedente familiar

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades sanitarias es que la mujer era esposa de un hombre que aproximadamente 45 días antes también había sido internado por un cuadro de hantavirus en el mismo hospital.

Brote de hantavirus en Argentina: tres muertes y vigilancia internacional en cruceros

En aquel momento, el paciente logró recuperarse favorablemente y recibió el alta médica. Además, las autoridades indicaron que la mujer había cumplido con el período de aislamiento preventivo establecido para contactos estrechos sin presentar síntomas durante ese lapso.

Sin embargo, semanas después comenzó a desarrollar manifestaciones compatibles con la enfermedad, situación que derivó en nuevos estudios y finalmente en la confirmación diagnóstica.

La evolución posterior fue desfavorable. Con el correr de los días, el cuadro clínico se agravó y los médicos debieron intensificar las medidas de asistencia, trasladándola a la Unidad de Terapia Intensiva y conectándola a asistencia respiratoria mecánica.

El avance de la enfermedad y el desenlace fatal

Según informó la dirección del Hospital Zonal Ramón Carrillo, la paciente experimentó un deterioro acelerado de su condición general que terminó provocando su fallecimiento.

"El desenlace ocurrió tras un rápido deterioro de su estado de salud, pese al trabajo realizado por los profesionales", señalaron desde el centro asistencial al comunicar oficialmente la muerte.

Detectaron un segundo caso de hantavirus en pasajeros españoles del crucero MV Hondius en cuarentena en Madrid

El caso generó preocupación entre las autoridades sanitarias locales, que continúan aplicando los protocolos previstos para este tipo de situaciones con el objetivo de evitar nuevos contagios y detectar posibles casos sospechosos de manera temprana.

Tras confirmarse el fallecimiento, los equipos de Epidemiología y del hospital continuaron con las tareas de seguimiento de contactos y control de foco, procedimientos habituales ante la aparición de casos de hantavirus.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa a las autoridades

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con secreciones, saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados. En la Argentina, los casos suelen registrarse especialmente en zonas rurales, boscosas y cordilleranas.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades comunes, ya que incluyen fiebre, dolores musculares, malestar general, dolor de cabeza y trastornos respiratorios. Esta característica suele dificultar un diagnóstico temprano.

En los cuadros más severos, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un compromiso respiratorio grave, por lo que la detección precoz y la atención médica inmediata resultan fundamentales para mejorar las posibilidades de recuperación.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Río Negro mantienen las medidas de vigilancia epidemiológica en Bariloche y reiteran la importancia de consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en personas que hayan estado expuestas a ambientes donde puedan habitar roedores silvestres.