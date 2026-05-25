Detectaron un segundo caso de hantavirus en pasajeros españoles del crucero MV Hondius en cuarentena en Madrid

Un segundo pasajero de nacionalidad española, que permanecía en cuarentena preventiva en Madrid tras haber desembarcado del crucero MV Hondius, dio positivo por hantavirus este lunes 25 de mayo de 2026. Según informó el Ministerio de Sanidad de España, el diagnóstico se confirmó mediante un test de PCR realizado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde el paciente fue trasladado de inmediato a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN). A pesar del resultado, las autoridades médicas precisaron que la persona se encuentra actualmente asintomática y remarcaron que el hallazgo no modifica el nivel de riesgo para la población general.

Con este nuevo caso, la cifra total de afectados vinculados al buque, entre infecciones confirmadas por laboratorio y sospechosas, asciende a 13 personas, incluyendo a los tres pasajeros europeos que fallecieron el mes pasado durante la travesía.

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Los expertos siguen con extrema atención la evolución del brote debido a que responde a la cepa Andes, una variante originaria de Sudamérica que se caracteriza por ser la única de su tipo con capacidad demostrada de transmitirse de persona a persona de forma directa. El brote se detectó a bordo del Hondius durante un viaje que había comenzado el 1 de abril en Ushuaia con destino final en Cabo Verde.

La emergencia sanitaria obligó a modificar el recorrido original del crucero. La embarcación prolongó su travesía hasta la isla española de Tenerife, donde la mayoría de los pasajeros fueron desembarcados bajo estrictos protocolos de aislamiento antes de regresar a sus respectivos países. Posteriormente, el barco continuó hacia los Países Bajos, país bajo cuya bandera opera.

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En total, 14 ciudadanos españoles fueron evacuados del crucero y sometidos a cuarentena preventiva en Madrid. Hasta ahora, dos de ellos dieron positivo por hantavirus. Los otros pasajeros continúan bajo seguimiento médico y controles periódicos mediante pruebas PCR.

Flexibilización y control en la cuarentena

Debido a que las pruebas previas habían resultado negativas, las autoridades sanitarias habían flexibilizado las condiciones de reclusión el pasado viernes, permitiendo a los cruceristas recibir visitas y circular por áreas comunes de la planta hospitalaria bajo rigurosos protocolos de seguridad.

Tras el hallazgo de este lunes, el Ministerio de Sanidad mantendrá el esquema de vigilancia epidemiológica sin alteraciones. De acuerdo al cronograma oficial, el período crítico concluirá el próximo 7 de junio, cuando se cumplan los 28 días exigidos por el protocolo internacional. Aquellos pasajeros que sigan arrojando resultados negativos en las PCR regulares obtendrán el alta hospitalaria para continuar con un seguimiento ambulatorio en sus respectivos domicilios.

El brote del Hondius se transformó en uno de los episodios de hantavirus más monitoreados de los últimos años.

GD / EM