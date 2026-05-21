Con la llegada de las bajas temperaturas, suele producirse una falsa sensación de seguridad respecto a los efectos del sol, lo que genera una marcada caída en el uso de protector solar. Sin embargo, la radiación ultravioleta (UV) continúa siendo el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades oncológicas cutáneas. En este contexto, especialistas advierten sobre la importancia de mantener los cuidados preventivos durante todo el año para combatir el melanoma, un tipo de cáncer de piel altamente agresivo si no se detecta a tiempo.

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Qué es el melanoma y cuáles son sus principales factores de riesgo

El melanoma es un tumor maligno que se origina en los melanocitos, las células responsables de producir el pigmento que le da color a la piel, el cabello y los ojos. Aunque es menos frecuente que otras variantes de cáncer cutáneo, se destaca por ser el más peligroso debido a su gran capacidad para diseminarse hacia otros órganos del cuerpo (metástasis) en caso de no ser diagnosticado de forma temprana. Actualmente, se ubica entre los 20 tipos de cáncer más frecuentes en la Argentina, una incidencia que se encuentra influida tanto por la exposición solar acumulada como por condiciones asociadas al cambio climático.

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La Dra. Graciela Manzur, jefa de la División Dermatología del Hospital de Clínicas, detalla que las personas de piel clara (fototipos bajos) son las más propensas a desarrollar la enfermedad. No obstante, advierte que las pieles oscuras también pueden presentar melanomas, incluso en zonas del cuerpo que no suelen estar expuestas al sol de forma habitual. Entre otros factores de riesgo críticos se encuentran:

El uso de camas solares.

Los antecedentes familiares directos de la enfermedad.

Las quemaduras solares sufridas, especialmente durante la infancia.

Por otra parte, las estadísticas revelan una marcada brecha de género y edad en el cuidado. Datos de la Sociedad Argentina de Dermatología indican que el 72% de las mujeres utiliza protector solar frente a solo un 53% de los hombres. Además, de quienes se protegen diariamente, la proporción es del 33% en mujeres y del 20% en varones. En cuanto a la edad, antes de los 50 años la prevalencia es mayor en las mujeres, mientras que pasados los 50 años los hombres son los más afectados debido a diferencias en el nivel de exposición solar histórica.

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La regla "ABCDE" para reconocer las señales de alerta

El melanoma suele manifestarse a través de la aparición de un lunar completamente nuevo o mediante la mutación de un lunar preexistente que experimenta alteraciones estructurales. Para facilitar la detección temprana en el hogar, la comunidad médica utiliza la regla mnemotécnica ABCDE:

A simetría: Las dos mitades del lunar no se parecen o no son iguales.

B ordes irregulares: Los contornos de la lesión son borrosos, geográficos o mal definidos.

C olor desigual: Presenta tonalidades diferentes (marrón, negro, rojizo o azulado) dentro del mismo lunar.

D iámetro: El tamaño de la lesión es mayor a los 6 milímetros.

Evolución: El lunar registra cambios notorios de tamaño, forma o color a lo largo del tiempo.

El melanoma suele manifestarse a través de la aparición de un lunar completamente nuevo.

Recomendaciones médicas y fotoprotección en invierno

Para contrarrestar el daño solar en las épocas frías, los expertos insisten en que se deben mantener las mismas precauciones que en el verano, prestando especial atención a la franja horaria crítica que va de 10:00 a 16:00 horas. La prevención se basa en una estrategia integral que combina el uso de ropa adecuada, sombreros, anteojos de sol con filtro bloqueador del 99% de la radiación UVA y UVB, y la búsqueda activa de espacios de sombra.

Respecto a los protectores tópicos, la Dra. Manzur remarca que es fundamental emplear productos con un Factor de Protección Solar (FPS) superior a 50. Su aplicación debe realizarse de manera abundante sobre la piel seca, media hora antes de exponerse al aire libre. Asimismo, la especialista aclara que los autobronceantes (muy utilizados en la temporada invernal) son una alternativa segura al bronceado artificial, pero advierte que la mayoría no protege contra los rayos UV, por lo que no reemplazan al protector solar tradicional.

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