Cáncer de riñón en Argentina: por qué es el quinto tumor más frecuente y cuáles son las señales de alerta

El cáncer de riñón es uno de los tumores más frecuentes del aparato urinario y representa un importante desafío para la medicina debido a que, en muchos casos, no presenta síntomas durante sus primeras etapas. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Riñón, que se conmemora cada 18 de junio, especialistas destacaron la necesidad de reforzar la concientización sobre esta enfermedad, que ocupa el quinto lugar entre los cánceres más frecuentes en Argentina.

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Según datos difundidos por especialistas, el cáncer renal representó el 3,9% de los diagnósticos oncológicos registrados en el país en 2020. Además, la mortalidad asociada a esta enfermedad alcanzó el 3,5% durante ese mismo período. A nivel global, este tipo de tumor es responsable de aproximadamente el 3% de las muertes por cáncer.

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Factores de riesgo del cáncer de riñón

Los expertos señalan que existen diversos factores que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar cáncer de riñón. Entre los principales se encuentran la edad, el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión arterial. También influyen los antecedentes familiares de la enfermedad y la exposición a determinados agentes carcinógenos, como el cadmio.

El Dr. Carlos Silva, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Británico, explicó que el 90% de los tumores malignos renales corresponde al carcinoma de células renales, el tipo más común de esta enfermedad. Además, indicó que la incidencia es mayor en hombres y aumenta con el paso de los años.

Síntomas del cáncer de riñón que no deben ignorarse

Uno de los principales problemas de esta patología es que suele permanecer silenciosa durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir sangre en la orina, dolor lumbar persistente de un solo lado del cuerpo, cansancio, anemia y pérdida de apetito.

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Los especialistas también advierten sobre otros signos de alerta como la pérdida de peso involuntaria y la fiebre persistente sin una causa infecciosa identificable. Ante cualquiera de estas manifestaciones, recomiendan realizar una consulta médica para obtener un diagnóstico oportuno.

Prevención y hábitos saludables para reducir el riesgo

Aunque algunos factores de riesgo no pueden modificarse, los médicos destacan que existen medidas que ayudan a disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer renal. Entre ellas se encuentran evitar el tabaquismo, mantener un peso saludable, realizar actividad física regularmente y seguir una alimentación equilibrada.

En particular, el tabaquismo es uno de los factores más estudiados. Según los especialistas, incrementa el riesgo de desarrollar carcinoma de células renales en un 50% en los hombres y en un 20% en las mujeres.

La cirugía continúa siendo el tratamiento más importante cuando el tumor se encuentra localizado únicamente en el riñón. Sin embargo, durante las últimas décadas surgieron nuevas alternativas terapéuticas que modificaron el abordaje de la enfermedad.

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Entre los avances más destacados se encuentran las terapias dirigidas, que actúan sobre mecanismos específicos relacionados con el crecimiento tumoral, y la inmunoterapia, que fortalece la respuesta del sistema inmunológico contra las células cancerosas. Según explicó el Dr. Silva, estos tratamientos han contribuido a mejorar las tasas de curación y a prolongar la supervivencia de muchos pacientes con una mejor calidad de vida.

El impacto emocional del diagnóstico

Además de las consecuencias físicas, el cáncer de riñón genera un importante impacto emocional. Una encuesta internacional realizada por la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón (IKCC) reveló que el 85% de los pacientes manifestó haber sufrido algún tipo de afectación psicológica tras recibir el diagnóstico.

La ansiedad, el miedo a una recaída, la tristeza, la depresión y el temor a la muerte aparecen entre las preocupaciones más frecuentes. Frente a esta realidad, los especialistas remarcan la importancia de que los equipos de salud acompañen a los pacientes no solo desde el aspecto médico, sino también desde el apoyo emocional y psicológico.

LT