Cómo podría afectar el cáncer la presidencia de Lula

La confirmación de que Luiz Inácio Lula da Silva inició tratamiento por un cáncer de piel volvió a instalar el debate sobre su salud y su futuro político en Brasil. Sin embargo, para el politólogo Bruno Lima Rocha, el diagnóstico “todavía no afectó directamente” el escenario electoral. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que Lula “sería la única chance real de elección en Brasil” y advirtió que el verdadero problema del oficialismo pasa por la falta de recambio dentro del Partido de los Trabajadores.

Bruno Lima Rocha es politólogo, periodista, analista político y profesor universitario brasileño, reconocido por sus análisis sobre la geopolítica, economía política de América Latina y la seguridad ciudadana. Se desempeña como profesor universitario dictando cátedras de Relaciones Internacionales y Periodismo; además, es editor del portal Estrategia y Análisis.

En estos días hubo cambios en cuanto a la expectativa electoral en Brasil. En un momento, Bolsonaro hijo estaba empatado, incluso se lo consignaba como posible triunfador en un eventual balotaje. En las últimas semanas hubo una caída muy fuerte de las expectativas electorales de Flavio Bolsonaro en las denuncias sobre corrupción, al mismo tiempo, Lula tuvo esa entrevista calurosa con el presidente Trump, lo que lo potenció nuevamente.

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Ahora, Flavio Bolsonaro tuvo su reunión con Trump, aunque me parece un poco, infinitamente menos lucida que la de Lula, con una foto apenas parado mientras el presidente Trump estaba sentado, casi como si fuera un lugarteniente de Trump. Me gustaría que nos hiciera una actualización de cómo están hoy las perspectivas electorales de estos cambios que se produjeron en las últimas semanas.

Empiezo por la foto. La foto fue una situación que Flavio Bolsonaro, su hermano número 3, Eduardo Bolsonaro, y el nieto del último general presidente, Pablo Figueredo, nieto del general João Baptista de Oliveira Figueiredo, pudieron conseguir gracias a la intervención de un miembro del gobierno Trump, cuya situación fue muy difícil. Esta señora tenía estatus de ministra en el gobierno de Bolsonaro.

Eso no ha cambiado la situación porque, por ejemplo, ha saltado que la residencia donde vive Eduardo Bolsonaro en Texas, que según él era alquilada, pertenece a un trust. Y ese trust tiene como principal fondo inversor el banquero bandido que está preso, Daniel Borcaro, que tenía enviado cerca de él 10 millones de dólares para la confección de la película de Jair Bolsonaro; y, coincidentemente, es más o menos el valor de la residencia de Eduardo Bolsonaro.

Y por fin, ayer tuvimos un cambio muy importante en la ley laboral. En el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados aprobó la reducción de la jornada laboral de 44 para 40 horas, y de la escala de 6 días por hora de descanso por 5 por hora. El partido de Bolsonaro, que tenía una enmienda para poner 52 horas laborales, no tuvo ni el voto que tenían los firmantes de la enmienda.

La situación política de los Bolsonaro es bastante complicada. Y, como sugerencia, observar el comportamiento del gobernador de Río, que fue alejado por compra de votos, Claudio Castro, que tiene un problema bastante grande con el banquero bandido, Daniel Borcaro.

En estas semanas se conoció que el presidente Lula tiene un problema de cáncer de piel y que empieza un tratamiento en ese sentido. Y, al mismo tiempo, la edad de Lula, aunque luce rozagante, siempre llama la atención la eficacia de un presidente octogenario. ¿Cómo afectó el conocimiento de que tiene un cáncer de piel a las chances electorales, o si reforzó o no ciertos temores de tener un presidente octogenario?

Todavía no afectó directamente. Ese es el segundo cáncer que tiene el presidente; ya tuvo uno y lo curó a finales del 2010, a finales del segundo gobierno. Mismo la expresidenta Dilma Rousseff tuvo un principio de cáncer cuando era precandidata, y también lo curó. Y por ahora, la perspectiva es que Lula sería la única chance real de elección en Brasil.

El vicepresidente de Lula, que seguramente va a concurrir como vice, el exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, es un tipo que tiene muy buena entrada en los capitales industriales de São Paulo y es un tipo que pertenece a la centro-derecha. O sea, la capacidad electoral pertenece a Lula; la articulación con las élites brasileñas pertenece a Geraldo Alckmin. Por lo tanto, no es un temor muy grande de las clases dirigentes si Alckmin viene a ser presidente. Sería incluso un favor a más, una parte más favorable.

¿Lula podría estar imaginando ser candidato a presidente para luego cederle el lugar a Alckmin? ¿Es una hipótesis plausible dentro de la cabeza de Lula, o lo que le gustaría es que su sucesor fuera alguien del PT?

Esta es la gran duda. Uno se pregunta: ¿tiene sucesión política Lula con el PT? Hoy por hoy, no la tiene. Tiene un pacto social-liberal donde el vicepresidente opera como el fiador del pacto junto a los capitales de São Paulo, y la candidata al Senado por São Paulo, la señora Simone Tebet, hace el pacto junto al agronegocio, al agrobusiness.

Yo creo que hoy por hoy Lula no tiene ninguna perspectiva de no dejar de ser presidente, pero tiene la seguridad de que alguien sería un presidente fiable para una transición brasileña. El PT no tiene sucesor político todavía; por ahora no tiene. Y tiene un millón de afiliados y no generó una sucesión política válida para su interno.

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¿Qué edad tiene Alckmin? ¿Y si la ley electoral brasileña permite que quien fue vicepresidente en dos periodos pueda ser candidato a presidente?

Creo que Alckmin tiene alrededor de 70 años. Es un tipo que es médico, es muy sano, se cuida mucho, tiene una vida muy reglada, es muy disciplinado y tiene una salud bastante fuerte. La ley permite, por ejemplo, si un gobernador es casado, su derecho es político, como en el de Río, Wilson Witzel, y el vice, Claudio Castro, asume, él tiene derecho a concurrir a una elección y buscar una reelección. El cargo de vicepresidente no condiciona; condiciona a la diputada por el cargo mayoritario.

El primero de mayo comenzó a funcionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Teníamos noticias que incluso la primera ministra de Japón quería viajar a ver a Lula para tratar de plantear un acuerdo entre Japón y el Mercosur también. ¿Cómo se vive allí? Acá en la Argentina pasa totalmente desapercibido el comienzo del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

En la comunicación pública del gobierno del presidente de la nación, sí. En los medios noticiosos se habla poco porque está la tensión con Estados Unidos y también está una situación práctica: que casi un cuarto del comercio exterior brasileño, y principalmente las commodities agrícolas, van para China. Yo diría que si hay un problema sanitario con China, es más titular noticioso que el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Pero se ve como un acierto de la diplomacia de Lula de ser gobierno, y también como un gesto de madurez política de este equipo administrativo: los mercados que se abren con el Ministerio de Agricultura de Brasil es una cosa impresionante. Fueron casi 500 productos para 500 países, una cosa muy grande. El lobby del agronegocio brasileño es muy intenso y condiciona las votaciones en el Congreso y el comportamiento también del gobierno nacional.

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Recuerdo en su momento que Lula salió a defender a Evo Morales cuando había una discusión sobre el aumento del precio del gas que le cobraba Bolivia a Brasil, no sé si primera o segunda presidencia de Lula, pero en la primera década de este siglo. Ayer entrevistamos a Evo Morales. Está claro que el presidente Arce pidió una especie de ayuda a Lula en la crisis política que está viviendo Bolivia.

Le pregunté a Evo Morales si había tenido alguna conversación con Lula, ya que Lula le había pedido al presidente de Bolivia que sí, que iba a intermediar o que iba a ayudar a resolver el conflicto, pero le pedía a él que escuchase a la oposición. ¿Cómo se vive el conflicto en Bolivia? ¿Si tiene alguna trascendencia? ¿Y si significó alguna significación la intervención de Lula en el caso del conflicto en Bolivia?

Lo que salió trascendente desde los medios brasileños y los comentaristas políticos brasileños fue que Brasil se comprometió a enviar ayuda humanitaria por aviones Hércules de la Fuerza Aérea. Y el tema de defensa del expresidente Evo Morales quedó más en un segundo plano.

Yo diría, para ser muy justo, que hay dos observaciones. Una de ellas es que el presidente Evo Morales, que es el presidente de Bolivia, se convirtió en una de las primeras figuras de la lucha social en Bolivia. Una sería desde la COB, donde se observa que la retirada de derechos del mundo del trabajo sería el principal factor de motivación para las calles ocupadas en El Alto, en La Paz, en la zona andina, y en la zona de Cochabamba.

Hay mucha insistencia de algunos comentaristas políticos que operan en Brasil de que sería una cuestión más de tipo liderazgo personalista de Evo. Yo no estoy de acuerdo. Entiendo que es una retirada de derechos colectivos, una reacción popular en Bolivia; pero la cobertura brasileña se da en los dos niveles también.

RM/ff