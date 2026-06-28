El diagnóstico tardío de sida alcanzó su nivel más alto de los últimos años

A pesar de que el test de VIH es gratuito, confidencial y puede realizarse en pocos minutos en todo el sistema de salud, cada vez más personas reciben el diagnóstico cuando la infección ya provocó un importante deterioro del sistema inmunológico. La tendencia preocupa a especialistas y organizaciones dedicadas a la prevención porque reduce las posibilidades de una intervención temprana y favorece la transmisión del virus.

Y cada 27 de junio se recuerda el “Día de la Prueba de VIH”. A raíz de esta fecha, la Fundación Huésped advirtió que el diagnóstico tardío alcanzó el valor más alto de los últimos años. Según el último Boletín de Respuesta al VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud, el 49% de las personas diagnosticadas entre 2024 y 2025 conocieron su condición en una etapa avanzada de la enfermedad. El indicador muestra un crecimiento sostenido: había sido del 43,8% en 2021-2022, pasó al 45% en 2022-2023 y al 48,1% en 2023-2024.

"Un test de VIH a tiempo salva vidas", afirmó el director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn. Explicó que un diagnóstico precoz permite iniciar un tratamiento que ofrece una expectativa de vida similar a la de una persona sin el virus. Además, recordó que quienes sostienen la medicación y logran una carga viral indetectable no transmiten el VIH por vía sexual, un concepto resumido internacionalmente como "Indetectable = Intransmisible".

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Las cifras oficiales muestran la magnitud del desafío. Se estima que en Argentina viven alrededor de 140 mil personas con VIH, mientras que durante el período 2024-2025 se registraron 6.900 nuevos diagnósticos, por encima de los 6.400 del período anterior y de los 5.300 informados en el relevamiento precedente.

Aunque la cobertura terapéutica es elevada y la mortalidad por sida disminuyó en las últimas décadas, los especialistas advierten que el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales obstáculos para controlar la epidemia.

El contexto también refleja un crecimiento de otras infecciones de transmisión sexual.

La tasa de sífilis pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 cada 100.000 en 2024, mientras que durante 2025 se notificaron más de 55.000 casos, un 64% por encima de la mediana registrada entre 2020 y 2024.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 98% de los nuevos diagnósticos de VIH se relaciona con relaciones sexuales sin preservativo. Sobre ese punto, Cahn cuestionó la fuerte caída en la distribución pública de preservativos registrada durante 2025 y advirtió que la recuperación prevista para este año todavía no alcanza los niveles de años anteriores ni garantiza la continuidad del abastecimiento.

El examen para detectar el virus no requiere orden médica ni preparación previa. Puede realizarse en hospitales y centros de salud públicos, así como en obras sociales y prepagas. En muchos establecimientos se utiliza el test rápido, que sólo necesita una gota de sangre obtenida del dedo y entrega el resultado en menos de 15 minutos.

Para promover el testeo, Fundación Huésped lanzó la campaña "Ya testeaste tu pasión, ahora testeá tu salud", que aprovecha el interés generado por los partidos de la Selección Argentina. La iniciativa propone una trivia futbolera con figuras del periodismo y del espectáculo, y concluye con un mensaje que busca recordar que conocer el diagnóstico a tiempo sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud propia y la de los demás.