El peso colombiano se hunde 2,2% tras la sorpresiva decisión del Banco Central

El peso colombiano se encamina a registrar su mayor caída en tres meses después de que el banco central sorprendiera al mantener sin cambios las tasas de interés y anunciara un programa para reforzar las reservas internacionales, una señal de que considera que la apreciación de la moneda ha ido demasiado lejos.

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La divisa colombiana caía un 2,2% hacia las 11:25 a.m. de Nueva York, camino a su mayor descenso desde el 4 de mayo, luego de que el banco central mantuviera el viernes la tasa de referencia en 12%. Veintitrés de los 27 analistas consultados por Bloomberg esperaban un aumento de al menos 25 puntos básicos. Los swaps IBR retrocedían a lo largo de toda la curva, con el tramo a dos años cayendo 19 puntos básicos.

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La autoridad monetaria también anunció el viernes el lanzamiento de un programa de acumulación de reservas, cuya primera subasta está prevista para esta semana. La decisión de incrementar las reservas internacionales sugiere que las autoridades consideran excesiva la apreciación de 15% que acumula el peso este año, la mayor entre las monedas de mercados emergentes, impulsada en parte por operaciones de carry trade. Exportadores habían advertido que la fortaleza del peso estaba reduciendo sus márgenes.

“Dado el extraordinario desempeño del peso colombiano en lo que va del año, el BanRep tomó la decisión correcta al no subir las tasas”, afirmó Simon Quijano-Evans, estratega sénior de mercados emergentes de Macro Hive en Londres. “Es probable que veamos cierta depreciación del peso y quizá un desplazamiento hacia otras monedas latinoamericanas que han tenido un peor desempeño, como el peso chileno”.

Antes de las pérdidas del lunes, el peso colombiano acumulaba una apreciación superior al 16% en 2026, tras avanzar un 2,7% solo el jueves de la semana pasada. El reciente fortalecimiento de la moneda estuvo impulsado por el atractivo del carry trade y por el optimismo político tras la victoria del candidato promercado Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de junio.

“Ahora pondremos a prueba los límites de esos factores”, dijo Alejandro Cuadrado, estratega de BBVA en Nueva York. Aun así, agregó que “no creo que esto implique una salida generalizada de las posiciones en Colombia ni que sea motivo para apostar masivamente contra el peso”.

El banco central todavía tiene argumentos para retomar el ciclo de alzas de tasas, ya que la inflación sigue mostrando persistencia y el fenómeno climático de El Niño podría generar nuevas presiones sobre los precios. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, afirmó el viernes, tras la reunión de política monetaria, que un mayor endurecimiento monetario “sigue sobre la mesa” y describió la decisión como una pausa dentro del ciclo.

Por ello, la depreciación del peso podría ser transitoria.

“A los bancos centrales les resulta difícil ir contra la tendencia del mercado, por lo que esto podría ser más una corrección temporal que un cambio de dirección”, afirmó Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.