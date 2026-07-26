Perú, Colombia y Ecuador, las próximas tres escalas después de Brasil

El presidente Javier Milei ya tiene una agenda internacional para la semana que viene. Empeñado en instalarse como un referente en región que pueda aglutinar distintas expresiones de derecha, viajará a Perú, Colombia y Ecuador para fortalecer lazos y tratar de sellar acuerdos comerciales.

Milei está entusiasmado con los resultados de las últimas elecciones en Sudamérica y soltó ante los suyos que pretende jugar a fondo, acompañando cada proceso. Por eso viajó a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro, el retador de Lula da Silva en la elección presidencial, este fin de semana. Y estará el 28 de julio en Lima, Perú, en la toma de posesión del Poder Ejecutivo de dicho país de Keiko Fujimori, quien accedió a la presidencia tras imponerse por un margen mínimo en un balotaje hiper cerrado frente a Roberto Sánchez, el candidato respaldado por el espacio del exmandatario Pedro Castillo.

“Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, celebró el mandatario libertario en sus redes sociales tras conocerse el escrutinio definitivo.

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La segunda parada regional será el 7 de agosto en Colombia. El país cafetero tuvo otro giro ideológico en el continente tras la victoria en segunda vuelta de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, el candidato impulsado por el mandatario saliente, Gustavo Petro. La sintonía con el nuevo líder colombiano quedó plasmada en la felicitación pública que Milei le dedicó semanas atrás: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”.

Dentro del mismo despliegue sudamericano —aunque todavía sin fecha ratificada en el cronograma oficial—, Milei pisará suelo ecuatoriano para reunirse con el presidente Daniel Noboa. El propósito central de la visita es la firma de acuerdos bilaterales de los que todavía no hay detalles.

Para el economista, es necesario avanzar en entendimientos económicos de manera urgente sobre todo con mandatarios que comparten ideas “liberales”. Así lo expresó en una de sus últimas entrevistas: “Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene”, enfatizó, con una definición que es habitual en él: “soy un presidente dispuesto a abrirse al mundo”.

Tras el raid sudamericano, en Balcarce 50 alimentaron la posibilidad de que el Gobierno arme una nueva edición del evento “Argentina Week”, un foro dedicado a atraer inversiones que tuvo su punto de partida el 9 de marzo de este año en Nueva York, Estados Unidos. La idea del oficialismo es realizar el mismo evento en Londres, Inglaterra, cerca de fin de año y con la presencia de Milei. Pero todavía no hay precisiones sobre la travesía pese a la intención del jefe de Estado. En cambio, sí está confirmado que el Presidente viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar el foro económico Argentina Week París. La gestión libertaria pretende reunir a los principales empresarios del país con inversores europeos. Con un detalle: se espera que Milei mantenga un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron.