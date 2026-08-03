Las exportaciones de petróleo de Venezuela se desplomaron 25% y tocaron un mínimo de cinco meses

Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron una fuerte caída en julio debido a una menor demanda de India, después de que la pausa en la guerra con Irán permitiera que volvieran al mercado barriles de Medio Oriente que habían quedado retenidos en el golfo Pérsico.

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Los embarques de crudo venezolano cayeron a un mínimo de cinco meses de 856.000 barriles diarios el mes pasado, un descenso de 25% frente a junio, luego de que los envíos a India se redujeran a la mitad, según informes de embarques, datos de Kpler Ltd. y el seguimiento de movimientos de buques realizado por Bloomberg.

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A medida que el conflicto con Irán entra en su sexto mes, las soluciones logísticas y el uso de rutas alternativas de transporte han mitigado las interrupciones iniciales en los flujos mundiales de energía. Los precios del petróleo bajaron el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera los ataques contra Irán para dar espacio al avance de las conversaciones de paz.

EE.UU. e India se mantuvieron como los principales compradores del crudo venezolano, mientras que China, que durante años fue el mayor cliente del país, no ha adquirido cargamentos desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de este año.