Venezuela: Jorge Rodríguez confirmó el inicio del diálogo entre el chavismo y la oposición

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó que el diálogo formal entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición comenzará la próxima semana, con una primera reunión presencial pautada para la ciudad de Caracas.

"En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables", señaló Rodríguez ante la prensa.

Kast reactivará vínculos con Venezuela para avanzar en su política migratoria

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las delegaciones definieron como ejes centrales de la agenda de ese primer encuentro presencial la atención a las víctimas del doble terremoto que golpeó recientemente al país, el fortalecimiento de la democracia y la discusión sobre los derechos y garantías políticas.

El anuncio llegó luego de semanas de contactos indirectos, cuando Rodríguez mantuvo una conversación telefónica con la representante opositora Dinorah Figuera, en la que ambos definieron la composición de sus equipos y los primeros pasos de la agenda conjunta en el marco del proceso de diálogo impulsado en Venezuela.

El acercamiento constituye un nuevo intento de diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana, tras varios procesos previos que no lograron prosperar en los últimos años, pese a los sucesivos acercamientos de negociación intentados entre ambas partes.

Por el oficialismo, la delegación de la presidenta interina Delcy Rodríguez quedó integrada por Jorge Rodríguez, quien coordinará el equipo, junto a Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante como sus integrantes, responsables de representar al gobierno en la mesa de diálogo.

Del lado opositor, Dinorah Figuera confirmó la agenda de trabajo acordada y difundió en su cuenta de X la conformación completa de sus equipos para este proceso, con la comisión técnica política integrada por María Gabriela Hernández, Tomás Guanipa y Guillermo Palacios.

José Gregorio Correa, Oneida Guaipe, Olivia Lozano y Karin Salanova se sumarán a la comisión técnica política como una comisión de apoyo. Los tres mencionados se encargarán de acompañar a Figuera durante todo el proceso negociador con el chavismo.

Comienzan a demoler en Venezuela los edificios dañados por el doble terremoto de junio

Figuera también agradeció públicamente el respaldo brindado por Estados Unidos y por su secretario de Estado, Marco Rubio, en el desarrollo de este proceso de diálogo, al que definió como clave para poder avanzar hacia una transición política dentro de Venezuela en un proceso observado por la comunidad internacional.

La dirigente opositora regresó al país en junio, tras ocho años de exilio, luego de recibir una invitación del Departamento de Estado norteamericano, y en los últimos días había reclamado que el diálogo se sostenga con honestidad, transparencia y metas concretas, junto a un compromiso real para alcanzar acuerdos.

"Desde la AN 2015, lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano", manifestó Figuera sobre las expectativas puestas en esta nueva etapa del diálogo.

AS / EM