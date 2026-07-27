Cómo fue el operativo de la brigada argentina de perros de rescate que ayudó a buscar sobrevivientes en Venezuela

El terremoto que azotó Venezuela hace algunas semanas, movilizó equipos de búsqueda y rescate de distintos países. Entre ellos estuvo la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (ACECC), una organización argentina que desplegó un contingente integrado por 10 rescatistas y nueve perros entrenados para intervenir en escenarios de derrumbes y otras emergencias de alta complejidad.

La misión comenzó el 28 de junio luego de un pedido formal realizado por el Cuerpo de Bomberos de la Universidad Santa María de Caracas, organismo dependiente de la Dirección Nacional de Bomberos de Venezuela. Durante el operativo, el equipo argentino trabajó junto con organizaciones locales, la Federación Canina de Venezuela y grupos USAR especializados en búsqueda y rescate urbano, reportando cada intervención bajo protocolos internacionales.

Según informó la entidad, realizaron 48 localizaciones: cinco personas fueron halladas con vida -entre ellas dos niños- y otras 43 ya habían fallecido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las tareas se concentraron en edificios colapsados e inestables, donde los rescatistas recopilaron información técnica sobre planos, distribución de las construcciones y posibles ubicaciones de desaparecidos para optimizar el trabajo de los perros. Juan Carlos Lombardi, presidente de ACECC, señaló que las principales dificultades fueron la compleja logística para llegar a la zona afectada y el riesgo permanente que representaban las estructuras dañadas. También planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre organizaciones especializadas de la región para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras catástrofes.

La organización cuenta con más de tres décadas de experiencia en búsqueda y rescate

La organización cuenta con más de tres décadas de experiencia en búsqueda y rescate en terremotos, grandes áreas y escenarios acuáticos. Sus binomios -integrados por guía y perro- se entrenan bajo estándares avalados por la Federación Cinológica Internacional (FCI), la Organización Internacional de Perros de Rescate (IRO) y el Ministerio de Seguridad argentino. Para ello dispone de un predio de entrenamiento en la Ciudad de Buenos Aires con pistas de escombros, obediencia y rescate acuático.

Desde la institución destacaron que cada misión internacional aporta experiencia para perfeccionar los procedimientos operativos. Lombardi sostuvo que la intervención en Venezuela constituyó un nuevo hito para la organización y reafirmó la importancia del entrenamiento permanente, el trabajo coordinado y la cooperación internacional como pilares para responder con rapidez cuando ocurre una emergencia de gran magnitud.