El caso de Mia S. A., la nena santafesina de cinco años que era buscada desde 2023 tuvo un giro decisivo en las últimas horas. La Justicia federal confirmó que fue localizada junto a su madre en la ciudad de Barinas, Venezuela, en el marco de una causa contra la mujer por presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor. Tras el hallazgo, avanzan las gestiones para traerla de regreso al país.

La noticia fue informada por la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, que lleva adelante la investigación derivada de la denuncia realizada por Nicolás A., padre de la niña. Según la hipótesis, la mujer habría trasladado a su hija fuera del territorio argentino sin autorización paterna y la habría mantenido alejada del contacto con el hombre desde al menos el 23 de agosto de 2023.

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La investigación se inició dos días después, el 25 de agosto, a partir de la presentación efectuada por Nicolás ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. En septiembre de 2024, tras la declaración de incompetencia de la Justicia provincial, el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe.

"Después de tres años hemos podido dar con la localización de mi hija gracias a la búsqueda masiva que se hizo a través de los medios. Fue una lucha gigante", expresó el papá de Mia durante una entrevista con radio LT10. Además, sostuvo que la situación "se podría haber evitado" si los organismos judiciales lo "hubiesen escuchado en su momento".

Cómo hallaron a la niña en Venezuela

El dato que permitió localizar a Mia llegó gracias a una persona que aportó información precisa sobre el lugar donde se encontraban la niña y su madre. La información fue canalizada a través de INTERPOL, que coordinó un operativo entre las oficinas centrales nacionales de Buenos Aires y Caracas para verificar el domicilio.

Una vez confirmada la ubicación, intervinieron la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Barinas y el organismo local de protección de la niñez. "Nos brindaron los datos exactos. INTERPOL corroboró junto a la Policía Bolivariana que efectivamente estaban allí", contó Nicolás.

Según la evidencia recolectada, la nena se encontraría en una "situación de vulnerabilidad", lo que para la fiscalía refuerza la necesidad de continuar con la mayor celeridad posible las medidas tendientes a garantizar su restitución. Además, la Unidad Fiscal santafesina solicitó a la organización policial internacional la publicación de una "Notificación Azul" respecto a la mamá, para saber si sigue residiendo con la pequeña en la vivienda identificada.

La finalidad de esa medida también apunta a establecer si la acusada "utiliza otros nombres, documentos y/o datos filiatorios, y obtener cualquier otra información que permita orientar la investigación y posibilitar" su presencia ante el proceso penal.

El MPF informó que, en paralelo a la causa, avanza el procedimiento de restitución internacional con intervención de la Cancillería argentina, a través de la Coordinación de Cooperación Jurídica en Materia Civil, Comercial y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes. "Voy a pedir la tenencia de mi hija. Sé que no será un proceso fácil, pero hoy la prioridad es traerla de vuelta", concluyó el padre.

FP/MSS