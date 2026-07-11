Detienen en Puerto Madero a un peligroso narco mexicano con pedido de captura por Interpol

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires al ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional emitido por la Justicia de Estados Unidos por graves delitos vinculados al narcotráfico. El sujeto fue localizado en un hotel de lujo del barrio porteño de Puerto Madero, donde se había alojado tras haber ingresado recientemente al país, se cree que escapando precisamente de esa búsqueda de la justicia.

El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteaoliva, y estuvo a cargo de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, pero en el operativo participaron distintas áreas como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Interpol Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

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Aguirre Covarrubias, de 48 años, tenía una 'Notificación Roja' en Interpol, emitida a pedido de la Oficina Central Nacional (OCN) Washington, que solicitaba su "inmediata detención con fines de extradición.

Cómo fue la detención en Puerto Madero

La investigación comenzó luego de que las autoridades argentinas recibieran la alerta internacional. A partir de ese momento, personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA realizó tareas de inteligencia criminal junto con la SIDE y la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir los movimientos del prófugo.

Las averiguaciones permitieron determinar que el mexicano había ingresado a la Argentina el 8 de julio y que se encontraba hospedado en el hotel Hilton de Puerto Madero. Según trascendió, llegó al país desde Colombia, aunque inicialmente distintas versiones señalaron que había viajado desde México.

Con esa información, los efectivos montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones del hotel hasta confirmar su identidad y concretar la detención, que se realizó sin incidentes.

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Tras el operativo, el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, destacó que la SIDE "coordinó el operativo que culminó con la detención del ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias", y explicó que el organismo detectó su ingreso al país mediante tareas de inteligencia y el trabajo conjunto con Migraciones. Luego de verificar con las autoridades estadounidenses que el pedido judicial continuaba vigente, se dio intervención a Interpol y a la Policía Federal Argentina, que concretaron la captura.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, sostuvo que el procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional. Confirmó además que el detenido quedó a disposición de la Justicia argentina mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva también se refirió al operativo a través de su cuenta de X. "Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición", escribió. Luego agregó que la detención fue posible gracias a una investigación de la SIDE, en conjunto con la Policía Federal Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones, y concluyó con la consigna: "La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan."

Quién es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias

La Justicia del Distrito Norte de Illinois acusa a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016.

Según la investigación estadounidense, el acusado recuperó la libertad bajo fianza durante el proceso, pero incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permaneció prófugo durante varios años, lo que motivó la emisión de la Notificación Roja de Interpol.

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Según se sabe, durante su estadía en la Argentina el mexicano intentó mantener un perfil bajo. Incluso se presentaba como empleado de una empresa del rubro médico, una fachada que no despertó sospechas inmediatas y que contrastaba con el pedido de captura internacional que pesaba sobre él.

RG/HB