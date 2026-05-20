Durante las últimas horas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno inició el proceso para que Argentina ingresé al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos para que los argentinos puedan ingresar al país norteamericano sin visa.

"Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional. Hay que cumplir una serie de pasos", señaló la funcionaria este martes en una entrevista para LN+ donde hizo referencia al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos endurece el acceso a visas y apunta contra los pedidos de asilo

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Con respecto al avance del proceso, detalló: "Nuestras expectativas es que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento. Este martes nos visitó la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que es la que lleva todo lo relacionado a la visa Waiver".

El programa Waiver es una iniciativa de Estados Unidos que le permite a los ciudadanos de determinados países seleccionados viajar hacia territorio estadounidense por turismo o negocios por hasta 90 días sin tramitar una visa consular como se requiere actualmente.

"En la última reunión que tuvimos nos dijeron: 'En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo', y eso nos llena de satisfacción", señaló luego la titular de la cartera de Seguridad, quien indicó que Argentina es "el principal socio estratégico" de Estados Unidos en la región.

Desde el Gobierno vaticinan que el programa podría estar en funcionamiento a inicios de 2027.

Durante la entrevista la funcionaria también se pronunció sobre la interna libertaria, a la cual intentó bajarle el tono y aseguró que todos los integrantes del Gabinete son de confianza para el presidente Javier Milei. "En el equipo de trabajo del Presidente todos gozamos de su credibilidad", subrayó.

"Más allá de las diferencias internas, existe coincidencia plena respecto del rumbo político del Gobierno. En el norte, en el para dónde hay que ir, estamos todos de acuerdo. Las discusiones pueden darse puertas adentro sobre las formas o los tiempos, pero no sobre los objetivos centrales de la gestión", cerró.

Programa Tribuna Segura para el Mundial 2026

La titular de la cartera de Seguridad también habló sobre la implementación del programa Tribuna Segura para los partidos del Mundial 2026 y afirmó que el Gobierno compartió información con Estados Unidos para impedir el ingreso a los estadios de ese país de personas con antecedentes o restricciones de admisión.

"Tenemos un registro de cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo", indicó y detalló que "a esa base de datos se sumaron además 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires".

AS.