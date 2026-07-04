Buscan a la hija de un militar: desapareció en el barrio de Belgrano tras el partido de la Selección

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires mantiene un intenso operativo para encontrar a Josefina Flores, una adolescente de 15 años e hija de un capitán retirado del Ejercito Argentino, quien desapareció el viernes por la tarde en el barrio porteño de Belgrano, luego del partido de la Selección Argentina.

De acuerdo con la información oficial, la joven había salido de la casa de una amiga y regresaba sola a su domicilio cuando mantuvo la última comunicación con su familia a través de WhatsApp. El contacto se produjo alrededor de las 20, pero después de ese intercambio dejó de responder mensajes y llamadas, lo que generó preocupación entre sus allegados y derivó en la denuncia por su desaparición.

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Tras recibir el aviso, la investigación quedó en manos de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia, con la colaboración de la Comisaría Vecinal 13C. Los efectivos iniciaron de inmediato un operativo para reconstruir los últimos movimientos de la adolescente y establecer qué ocurrió luego de perder contacto con su entorno.

Como parte de las primeras medidas, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes permitieron determinar que Josefina fue registrada por última vez alrededor de las 19 en la esquina de las calles Cuba y Sucre, en el barrio de Belgrano. Desde ese momento no hubo nuevos registros que permitieran establecer su recorrido.

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Según la ficha difundida por la Policía de la Ciudad, Josefina Flores nació el 2 de agosto de 2010 y la causa fue caratulada como averiguación de paradero. Las autoridades continúan realizando distintas tareas investigativas para intentar localizarla lo antes posible.

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Mientras avanza la búsqueda, la Policía solicitó la colaboración de la población y pidió que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente se comunique con la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia al (011) 4309-9700, interno 234153, o al teléfono celular (011) 15-821-4001. Toda información será considerada de utilidad para la investigación.