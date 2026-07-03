Caso Agostina Vega: trasladaron a dos de los detenidos al penal de Cruz del Eje por cuestiones de seguridad

Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta, dos de los detenidos por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, fueron trasladados al penal de Cruz del Eje. La decisión se tomó por motivos de seguridad, ya que ambos estaban alojados en la cárcel de Bouwer.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el cambio de unidad penitenciaria respondió al riesgo que corrían dentro del penal. "Acá se los iban a comer crudos", resumieron al explicar por qué fueron derivados a otra cárcel.

Barrelier está acusado del femicidio y enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. En tanto, Fassetta está imputado por encubrimiento agravado.

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Los dos permanecen completamente aislados del resto de la población carcelaria. Además, no tienen contacto entre sí y son vigilados de manera permanente por las autoridades penitenciarias.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón, quien ya dictó la prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y también para Soledad Andreani. La mujer está acusada de haber colaborado en el encubrimiento y es la propietaria del Ford Ka negro que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de Agostina. Además, administraba el bar Wachitas, un lugar que también quedó bajo la lupa de la Justicia.

Por otra parte, Marianela Palmero, la cuarta detenida en el expediente e imputada por encubrimiento doblemente calificado, decidió no declarar ante la Justicia y negó los hechos que se le atribuyen.

La investigación continúa con nuevas medidas. Este viernes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron allanamientos en el bar Wachitas en busca de nuevas pruebas que permitan avanzar con el esclarecimiento del caso.

LB/MSS