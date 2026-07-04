Grave accidente en la General Paz: un auto impactó contra una estación de servicio y se prendió fuego

Tres personas resultaron heridas durante la madrugada de este sábado luego de un violento accidente ocurrido sobre la avenida General Paz, a la altura de la calle Jorge Chávez, en sentido hacia el Río de la Plata, cuando un automóvil fuera de control se metió a la vía de circulación de ingreso a una estación de servicio, impactando contra una isla de carga e incendiándose parcialmente.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del auto, un Peugeot 207, se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que derivó en esa peligrosa situación en el predio de la estación de servicio, que afortunadamente fue conjurada con rapidez y sin consecuencia todavía mayores.

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En su recorrido, el vehículo impactó contra una isla de carga, destruyó una base de hormigón y luego embistió a un Volkswagen Gol que se encontraba detenido mientras cargaba combustible. En ese automóvil viajaban dos hombres, de 33 y 65 años.

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Como consecuencia del fuerte impacto, el Peugeot 207 comenzó a incendiarse de manera parcial. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para controlar el fuego y asistir a los ocupantes de ambos vehículos.

El conductor del Peugeot sufrió algunas quemaduras leves, en tanto que los dos ocupantes del Volkswagen, de 33 y 65 años, sufrieron el duro "latigazo" cervical al ser embestido su vehiculo desde atrás, y para que se revisará el grado de sus lesiones fueron trasladados al Hospital Santojanni.

Otro accidente en el mismo lugar

Mientras bomberos, personal médico y efectivos policiales trabajaban en la escena, se produjo un segundo incidente en el acceso a la misma estación de servicio. En este caso estuvieron involucrados un Audi A1 y otro vehículo que, según las primeras versiones, lo habría embestido antes de darse a la fuga.

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Las autoridades indicaron que este segundo choque no tendría relación con el accidente principal y que las circunstancias de ambos hechos son materia de investigación para establecer cómo se produjeron.

El episodio se suma a otro siniestro registrado días atrás sobre la avenida General Paz. El pasado 28 de junio, a la altura del partido de San Martín, un choque múltiple entre tres vehículos terminó con uno de ellos volcado sobre la autopista y dejó tres jóvenes con lesiones leves. En aquella oportunidad intervino la Policía Científica para determinar la mecánica del accidente.