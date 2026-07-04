Caso Guadalupe: nueva imagen a cinco años de su desaparición

El gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Seguridad provincial, actualizó la imagen de Guadalupe Lucero, la niña que está desaparecida desde junio de 2021. En la actualidad hay una recompensa total de $40 millones para quien aporte información de suma importancia para dar con el paradero de la menor.

En las últimas horas las autoridades provinciales anunciaron la actualización de la fisonomía de Guadalupe con el objetivo de representar en la imagen cómo se encontraría la niña a cinco años de su desaparición.

Los nuevos afiches incluyen, además de la actualización, el monto unificado de la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que permitan dar con su paradero. Actualmente, la recompensa asciende a $40 millones, integrada por los $20 millones dispuestos por el ministerio de Seguridad de la Nación y otros $20 millones otorgados por el Gobierno de San Luis.

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Los flyers son colocados en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y otros espacios de gran circulación de personas.

Con esta acción, el Gobierno de San Luis reafirma su compromiso de mantener vigente la búsqueda de Guadalupe y de continuar trabajando de manera articulada con las fuerzas provinciales y federales para obtener información que permita dar con su paradero”, expresa el comunicado.

Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134, al 911, con la Justicia o con la dependencia policial más cercana.