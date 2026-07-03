Dramático intento de robo en La Matanza: le apuntó con un arma a una mujer que frenó en un semáforo

La localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza, fue escenario de un violento intento de robo cuando un delincuente armado amenazó a una mujer que se encontraba detenida en un semáforo. Pese a la situación de extrema tensión, reflejada en un video desde el auto, la conductora logró hacer una maniobra y escapar del asaltante sin resultar herida.

El violento episodio ocurrió el martes 30 en la esquina de la calle Blanco Encalada y el Camino de la Virgen, en la colectora de la autopista Riccheri, donde la víctima detuvo su marcha por la luz roja.

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Por el video registrado por una cámara que estaba dentro del vehículo de la mujer, eran las 13.40 cuando sucedió el hecho.

Mientras esperaba en el semáforo, la conductora fue sorprendida por un hombre que iba en bicicleta. El asaltante se acercó por detrás y primero empezó a golpear con violencia la ventanilla, intentando forzar la puerta.

Ante la resistencia y los gritos de la víctima, el ladrón tiró la bicicleta hacia un costado,se paró frente al auto, sacó un arma y le apuntó directamente a la mujer.

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El "cuadro" creció en tensión cuando otros automovilistas, al darse cuenta qué estaba pasando, empezaron a tocar bocina. Los segundo eran interminables, hasta que el semáforo cambió a verde, y entonces la mujer logró acelerar y evitó el robada.

El video muestra otros detalles: un automovilista que manejaba un Renault Sandero gris que aceleró, subió parcialmente el auto a la vereda y giró rápidamente por Blanco Encalada para escaparse. Y una pareja que iba en una moto que también escapó cuando abrió el semáforo.

LT