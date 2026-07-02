"No se perdió en el campo": los testimonios de los hermanos de Loan en el juicio

Los testimonios de los hermanos de Loan Peña en el juicio que se desarrolla en Corrientes aportaron una serie de elementos para reconstruir las horas posteriores a la desaparición del niño, ocurrida en junio de 2024, y reforzaron parte de la acusación contra los imputados. Aunque los familiares que declararon atravesaron distintos momentos de fuerte emoción, pudieron brindar información relevante para la causa.

La declaración más extensa y significativa fue la de José Omar Peña, que durante varias horas reconstruyó los movimientos de aquella tarde del 13 de junio de 2024, cuando Loan y su papá, José, fueron a almorzar a la casa de su abuela, Catalina. El joven cuestionó la hipótesis de que su hermano se hubiera perdido solo en el campo y relató distintas situaciones que, a su entender, le resultaron llamativas.

Caso Loan Danilo Peña: declaró su padre en el juicio, apuntó contra Laudelina y pidió que los acusados revelen qué pasó con su hijo

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También habló ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes Cristian Peña, quien brindó precisiones sobre un mensaje extorsivo que recibió en su celular, en el que le ofrecían "hablar con Loan o negociar" mientras se desarrollaba la búsqueda. Según su declaración, ocurrió durante la madrugada y la exempleada municipal María Victoria Caillava, una de las imputadas por la sustracción del pequeño, lo acompañó a denunciarlo.

En ese contexto, mencionó que el traslado en su camioneta fue un sábado y recordó que antes de llegar a la comisaría la mujer estaba "desesperada y nerviosa".

Alfredo Peña, otro de los hermanos del niño, ubicó a Walter Maciel, excomisario de la localidad de 9 de Julio, en la zona mientras se desarrollaba el operativo y sostuvo que el naranjal donde desapareció el niño, localizado a unos 600 metros de donde se halla la vivienda de la abuela Catalina, "no era un lugar donde fuera fácil perderse".

Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición, en junio de 2024

Los otros dos hermanos que declararon en el debate son César y Fernando Peña. El primero habló alrededor de diez minutos sobre cómo vivió las horas posteriores a la desaparición de Loan, mientras que el segundo contó que estaba trabajando cuando lo llamó una de sus cuñadas, Alejandra, y le preguntó si sabía algo del nene. A partir de ahí, se sumó inmediatamente a la búsqueda.

José Peña: "Para mí, Loan no se perdió en el campo"

La declaración de José Omar fue uno de los ejes de la sexta audiencia del juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. El joven manifestó que "nunca creyó" que su hermano se hubiera extraviado mientras buscaban naranjas junto a tres de los adultos imputados y otros niños, mientras que fue contundente al afirmar: "Para mí, no se perdió en el campo".

Según relató, se enteró de la desaparición por su tía Laudelina Peña, una de las acusadas en el expediente principal, y mientras se dirigía en moto hacia la casa de su abuela, se cruzó en el camino con Caillava y su esposo, el exmarino Carlos Pérez, quienes circulaban en su camioneta y se desviaron hacia otro sector del campo.

Al llegar al lugar encontró a su padre visiblemente enojado porque habían llevado a Loan hasta la tapera donde luego se perdió su rastro. Esa misma noche, recordó que Pérez intentó acercarse para conversar con él cuando supo que era hermano del nene, aunque aseguró que en ese momento sólo pensaba en encontrarlo.

Juicio por la desaparición de Loan

“Al otro día le pregunté a Laudelina qué había pasado y sólo me dijo que fueron a buscar naranjas y que Loan volvió solo, pero nunca llegó a la casa”, dijo ante los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco. También agregó que el imputado Bernardino Antonio Benítez —pareja de Laudelina y que estuvo presente en el lugar— no le dio explicaciones sobre lo sucedido.

Otro de los puntos que destacó fue el rol que, acorde a lo que observó, tuvo Benítez durante los primeros operativos de búsqueda. El imputado encabezaba algunos grupos de voluntarios pero los llevaba hacia otros sectores alejados del lugar donde habría desaparecido Loan.

El hermano del niño también puso en duda uno de los hallazgos que más repercusión tuvo durante la investigación: la aparición de uno de los botines de Loan en un lodazal ubicado a casi dos kilómetros. En ese sentido, declaró que ese calzado fue "plantado", ya que consideró imposible que el pequeño hubiera podido llegar hasta allí por la presencia de pastizales altos, arroyos y alambrados.

Parte de los imputados por la desaparición de Loan

El joven se quebró en un cuarto intermedio, sin embargo, pudo terminar de dar su testimonio. Muy emocionado, habló del impacto que tuvo y sigue teniendo la desaparición de su hermano en la familia: "Si me hubiera quedado a jugar con él, no hubiera pasado esto", expresó. Además, relató que su hijo —un año menor que Loan— todavía le pregunta cuándo volverá para poder ir juntos a la escuela.

Finalmente, el joven explicó que, con el objetivo de conocer qué había sucedido con su hermano, mantuvo contacto con varias personas que hoy están acusadas de haber entorpecido la investigación. Sobre esto, mencionó visitas de integrantes de la denominada "causa paralela" y también relató que la familia realizó una recreación de los hechos junto a sobrinos de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, una situación que motivó un pedido de investigación por parte de la defensora de Menores.

Los acusados en el Caso Loan

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña se divide en dos grandes bloques de imputados. Por un lado, están los siete acusados de haber participado en la presunta sustracción y ocultamiento; y por el otro, las diez personas procesadas por supuestamente realizar maniobras para "frustrar, entorpecer o alterar" la investigación.

En el primer grupo se encuentran el exmarino Carlos Pérez; su esposa y exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del niño, Laudelina Peña; la pareja de esta, Antonio Benítez; el matrimonio integrado por Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi; y el entonces comisario Walter Maciel.

En el segundo, aparecen Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Están acusados de los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional.

FP/ML