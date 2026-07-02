Una audiencia de mucha tensión se espera en el juicio por la muerte de Diego Maradona, que tiene a siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados. Este jueves declarará ante los jueces el abogado Matías Morla, amigo y ex apoderado de los derechos de imagen del exfutbolista, que está procesado en otra causa conocida como "La Marca Maradona" y es señalado por los herederos del ídolo.

Además, se espera el testimonio de Jonathan Espósito, uno de los sobrinos de Diego, que convivió junto a él durante su internación domiciliaria en la casa del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, hasta el momento de su muerte. Aunque declararon en la instrucción, no llegaron a hacerlo ante el tribunal en el primer juicio, que terminó nulo tras el escándalo de la exjueza Julieta Makintach.

Juicio por la muerte de Maradona: una de las enfermeras aseguró que Diego se encontraba "plenamente lúcido"

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Ambos fueron citados como testigos en el proceso en el que están imputados por homicidio simple con dolo eventual diferentes profesionales que estuvieron a cargo de cuidar la salud del Diez. Entre ellos están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe, Mariano Perroni, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Al inicio de la investigación, Morla criticó la decisión de la familia -asesorada por los médicos tratantes- de optar por la posibilidad de que el entonces entrenador de Gimnasia de La Plata se recuperase en una vivienda particular tras haber sido sometido a una operación por un hematoma subdural en la cabeza. “Debía permanecer en una clínica, el tratamiento fue malísimo", aseguró en ese momento.

El abogado Matías Morla.

Además, recordó que lo vio por última vez el 16 de noviembre de 2020, nueve días antes de su fallecimiento. Sobre esa reunión, puntualizó que su amigo "tenía la voz robótica", y la atribuyó a la retención de líquidos que estaba padeciendo en ese momento.

Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del exmediocampista de Boca, Nápoli y la Selección Argentina, señalaron al abogado como un presunto responsable directo de la muerte de su padre. Según plantearon, habría buscado quedarse con la explotación de las marcas del exfutbolista y su accionar fue parte de un plan criminal, pero la Justicia no consideró incluirlo como imputado en este juicio.

El testimonio del sobrino de Maradona

Espósito tiene 42 años y es hijo de María Rosa Maradona, una de las hermanas de Diego. Fue una de las personas más cercanas al exjugador en sus últimos años de vida y estuvo presente en la casa alquilada de la localidad de Benavídez. Según la investigación, era quien le suministraba los medicamentos a su tío.

“Vi que tomó la medicación. El enfermero le tomó el pulso y él se dejó tomar. Me acuerdo que Diego estaba medio fastidioso ese día”, sostuvo Espósito en su segunda declaración ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) cuando le consultaron acerca de si su tío había tomado los remedios la noche del 24 de noviembre.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

Sobre el día de la muerte, expresó: "Esa mañana no lo vi, es más, no me acerqué a la habitación. Cuando entré fue cuando ya se encontraba sin vida”.

Por otro lado, comentó que en ese momento ninguna persona había ingresado a la habitación y que en los últimos días se lo veía con el ánimo bajo. "La primera semana en Tigre estuvo de diez, hasta quería jugar; después de eso comenzó a recaer”.

La causa por la que procesaron a Morla

Matías Morla irá a juicio oral por el delito de defraudación por administración fraudulenta junto a su cuñado y ex asistente personal de Diego, Maximiliano Pomargo; y dos de las hermanas de Diego, Rita y Ana Maradona. En la causa también están imputados la escribana Sandra Iampolvsky; y el ex administrador Sergio Garmendia.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 confirmó la medida tras rechazar los pedidos de sobreseimiento del exabogado y de los demás acusados, después de que los herederos del exfutbolista denunciaran que habrían sido excluidos indebidamente del usufructo comercial del nombre y las marcas.

Luego de declarar como testigo en el juicio por la muerte de su papá, Gianinna brindó una conferencia de prensa y apuntó contra Morla. “Su plan era que mi papá ya no esté más y lo hizo perfecto haciendo lo de (la empresa) Sattvica, pasándose todas las marcas para él y tres años después diciendo que eran para mis tías", sostuvo. Por eso, se espera que este jueves los abogados que representan a los hijos de Maradona le realicen fuertes preguntas al letrado.

FP/ff