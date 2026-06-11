La 18º audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona dio un giro este jueves cuando dos de las imputadas aceptaron realizar un careo para poner en discusión varios puntos de contradicción en sus declaraciones. La psiquiatra Agustina Cosachov y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, dialogaron acerca de las prestaciones que debía aportar la prepaga a la internación domiciliaria del exfutbolista.

El enfrentamiento entre las dos acusadas, entre los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual, se dio después de la declaración como testigo del abogado Víctor Stinfale, amigo de Maradona. El también empresario dio detalles de sus últimos encuentros con el entonces entrenador de Gimnasia de La Plata y aseguró que el neurocirujano Leopoldo Luque estaba a cargo de su salud y que él y los otros profesionales "hicieron mal las cosas".

Juicio por la muerte de Maradona: declaran Víctor Stinfale y el jefe de enfermeros imputado

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El careo entre Cosachov y Forlini fue solicitado por el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la especialista en salud mental. Aunque la coordinadora de la empresa de salud privada inicialmente lo rechazó, después cambió de opinión y aceptó debatir los cuatro puntos de contradicciones propuestos por el letrado.

En el primer ítem, se discutió si para el cuidado de Maradona luego de haber sido externado de la Clínica Olivos tras la operación en la cabeza por un hematoma subdural se pidió una internación domiciliaria o lo que aparecía en el acta firmada por la psiquiatra. “La doctora argumenta que solicitó una internación domiciliaria. Quiero decirle que ese papel nunca me llegó. No lo presentó en la reunión. El 11 me llega el primer pedido. Sabía que Swiss Medical estaba en desacuerdo que vaya al domicilio y ustedes se hicieron responsables", dijo Forlini.

"No tengo nada en contra de vos, Nancy. Puedo justificar por qué hice el pedido del 4 de noviembre (de 2020)", sostuvo la psiquiatra como respuesta a que su pedido había sido prematuro. “El punto es si lo pediste o no, y no lo pediste. No había nada autorizado, era búsqueda de personal. Solo tenía su pedido de acompañantes terapéuticos y enfermería las 24 horas, se lo digo mirandola a los ojos”, contestó la médica.

La psiquiatra Agustina Cosachov y su abogado, Vadim Mischanchuk.

"No es mi responsabilidad que no te haya llegado -continuó Cosachov-. Yo el día 4 lo pido, se sostiene en todas las reuniones. El 11 mandan un mail con las mismas prestaciones que yo mando. ¿Cómo voy a pensar que no le van a dar todo a un paciente VIP?", planteó. Por su parte, la administrativa insistió: "Firmaste algo que no leíste, es tu responsabilidad. No me pasaste nada".

El segundo punto estuvo relacionado al pedido de la psiquiatra por un médico clínico y un neurólogo, mientras que Forlini habló de un clínico interconsultor. "Jamás surgió la diferencia entre cuidados e internación domiciliaria. Para mí fue claro el pedido de internación; ese criterio no cambió", sostuvo, aunque la titular de Cuidados Domiciliarios afirmó que el "equipo de médicos tratantes de Maradona" eran ella y Luque.

“El primer día me marcaste la cancha. Me dijiste que vos ibas a llevar la historia clínica y que iban a estar a cargo del paciente”, sumó la empleada de la prepaga. La tercera discusión fue sobre la reunión por Zoom del 14 de noviembre, cuando Maradona ya estaba en la vivienda particular, en la que asistieron su familia, Cosachov y las autoridades de Swiss Medical.

La jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Para la psiquiatra, el motivo fue por las prestaciones solicitadas, mientras que Forlini comentó que había sido por los inconvenientes que tenían los enfermeros para tomar los signos vitales del exjugador. El juez Alberto Gaig, titular del tribunal, consideró que ya había sido respondido en los puntos anteriores.

La cuarta y última cuestión se refirió al presunto pedido de aparatología y la presencia de una ambulancia en el barrio privado. “Dentro del pedido de la orden de externación está la ambulancia, y dentro de la ambulancia, el equipamiento”, dijo Cosachov. Sin embargo, la coordinadora no coincidió: “Hablamos un millón de veces y no la reclamaste, si fuiste a la casa y no la viste me lo hubieras dicho".

"No, porque me dijeron que no iba a estar en la casa, sino en una posta cercana", cerró la especialista, dando fin al careo. Mientras, la defensa de Luque pidió que conste en actas que habían solicitado un médico clínico -ya que había planteado en su indagatoria que él es neurocirujano y no estaba a cargo de esa parte-.

La declaración de Stinfale: "Se hizo todo mal"

El abogado Víctor Stinfale, cercano al histórico exmediocampista de Boca y Napoli, fue el primer testigo en hablar en la 18º audiencia del juicio y renovó sus críticas contra el exmédico de cabecera de su amigo: "No era un médico para tocarle la cabeza a Maradona. Lo había visto medio alterado hablando en la televisión. Decía: '¿cómo este tipo a la mañana va a estar así y a la tarde se va a meter en la cabeza de Maradona?’".

Víctor Stinfale y Diego Maradona.

“Por lo que escuché, se hicieron muy mal las cosas: si estaba hinchado y no se lo llevó a un hospital, estuvo mal. Si está hinchado denle un diurético. Por la experiencia de haber cuidado a mis padres, cada vez que tenían ese problema o les dábamos un diurético o los llevábamos a internar de nuevo”, opinó.

“Cuando le pregunto a Luque qué iba a hacer, me dijo que lo iba a operar, que tenía reservado el quirófano en la Clínica Olivos. Yo le dije: ‘Pará, vos no vas a operar a nadie, no tenés la espalda'", comentó ante los magistrados. Allí, agregó que había hablado con Diego, porque le pidió ayuda, y él consiguió "a los mejores cuatro cirujanos del país".

Por último, sostuvo que para la internación domiciliaria había entendido que "la prestadora iba a dar apoyo logístico y soporte", y sobre cómo vio a Diego en las semanas anteriores a su fallecimiento, señaló: "Era complicado, le costaba levantarse. Lo ví mal, psicológicamente estaba bajoneado, me contó de una pelea que estaba teniendo con Rocío Oliva, que la extrañaba".

FP / EM