Durante la undécima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, deceso ocurrido el 25 de noviembre de 2020, declaró el abogado Víctor Stinfale, de estrecha relación con el astro futbolístico. Stinfale dio detalles durante su declaración sobre su pelea con el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete profesionales de la salud acusados en el caso, a quien "le prohibió que lo opere". Además, se espera el testimonio de Dalma Maradona, que participó junto al letrado en la reunión donde se decidió la externación del Diez.

Maradona fue intervenido de un hematoma subdural en el cerebro en la Clínica Olivos, un procedimiento que otros médicos que declararon durante el juicio sostuvieron que no era "ni urgente ni necesario" realizar, pero que finalmente fue decidido por Luque, su doctor de cabecera. Este martes 15 de abril, Stinfale compareció ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y habló de su relación con el campeón del mundo en México 1986 y cómo se determinó su internación domiciliaria en el barrio privado del partido de Tigre, donde falleció.

"Conocí a Diego en1998, por la causa de Guillermo Coppola. Defendí algunas amistades que él tenía y estuve cuando falleció su padre", comenzó diciendo el letrado. "Lo conozco desde hace mucho tiempo. Hice muchos trabajos para él en lo penal y trataba a lo último de ayudarlo para que se mantuviera conectado con el futbol, que era lo que mejor le hacía", agregó.

Luego, relató que lo vio muy mal cuando lo visitó por su cumpleaños número 60, el 30 de octubre de 2020, antes de que se le realizara un homenaje en la cancha de Gimnasia de La Plata, donde en ese momento se desempeñaba como director técnico. "Legué y estaba dormido. Le di un beso. Me quedé unos 20 minutos y me fui. El año anterior había ido con mi hijo y lo saludé temprano. Pero en 2020, cuando llegué, estaba dormido como siempre. El estado de Diego era el estado de siempre, estaba dormido", afirmó.

"Matías Morla había llegado más temprano y después vino gente. Cuando lo vi en la cancha fue paupérrimo por cómo se movía, como gesticulaba", dijo. Por otro lado, sostuvo que cuando se enteró que iban a operarlo en la Clínica Olivos decidió hablar con Luque para que lo hiciera en el Sanatorio Los Arcos, donde ya se había atendido: "Maradona me había pedido ayuda y yo en ese momento veo que lo iba a operar el tipo que andaba diciendo que era alcohólico".

El abogado Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona, durante una de las audiencias del juicio.

Después precisó cómo fue su pelea con Luque, quien quería hacerle entender que se trataba de una intervención sencilla. "Yo me extralimité y le dije ´flaco te voy a tirar por la ventana. Vos no vas a operar a Maradona. Hay que buscar a los mejores 4 especialistas de cerebro del país. Vos no vas a operar a Maradona del cerebro´", aseguró Stinfale, acorde a la declaración a la que tuvo acceso TN.

"Cuando entre a la habitación vi algo raro. Estaba Maradona acostado y Luque arrodillado haciéndole caricias en la mano a Diego. No parecía un médico sino un amigo. Creo que había un vínculo", describió el letrado sobre la relación entre el exfutbolista de Boca y el Napoli, entre otros equipos, con el médico imputado por presunto "homicidio simple con dolo eventual". En ese contexto, dijo que se formó el equipo médico que iba a encargarse de la intervención quirúrgica, que finalmente fue realizada por Pablo Rubino, supervisada por Rodolfo Benvenutti y con Luque en el quirófano.

"Después de la operación, me llamaron las hijas que querían hacer una reunión para hablar de la externación. Ellas querían que Morla estuviera. Pero no fue. Por lo que yo sabía, Diego se quería ir de la clínica y en esa reunión se habló de la internación domiciliaria. Estuvo Luque, (la psiquiatra Agustina) Cosachov, (Christian) Pormargo, el psicólogo (Carlos) Díaz, Verónica Ojeda, las tres hijas y el sobrino de Diego (Jonathan Espósito)".

El abogado Víctor Stinfale, amigo del "Diez".

Por último, expresó que propuso que se realizara una lista de personas que podrían visitarlo en el country en Tigre para que no surgieran inconvenientes y comentó que la impresión que tenía era que "el problema de Diego era que le daban alcohol y quien se lo dejaba pasar". "Para mí Maradona era inmortal; lo ví en situaciones peores y pensé que si pasaba la operación no se iba a morir", cerró.

Expectativa por la declaración de Dalma Maradona

El testimonio de Stinfale había sido adelantado a la prensa por el Dr. Fernando Burlando, abogado querellante, que contó el episodio en la clínica Olivos y sumó la importancia que tienen las declaraciones de su colega y de Dalma Maradona. “Se está recreando todo lo que sucedió previo a la ejecución del delito”, manifestó el letrado.

“Cuando comienza todo, Stinfale concurre a la clínica Olivos y ahí se da una situación donde le prohibieron a Luque tocar quirúrgicamente a Maradona”, señaló Burlando. “Esta es una historia muy cruel”, expresó al sumar además que la testimonial de Dalma está basada en la internación domiciliaria y su prohibición de visita.

En ese sentido, comentó que existe “abundante material de que le restringían de manera permanente las visitas, supuestamente por el bien de Diego”. Y Concluyó: “Es insólito, pero para nosotros eso sucedió porque ellos así disponían quien podía llegar a quitarles poder, las hijas y hasta la propia Claudia Villafañe los estorbaban”.

