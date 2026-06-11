La 18º audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona seguirá este jueves con las declaraciones del jefe de enfermería Mariano Perroni, uno de los imputados, y el empresario y abogado Víctor Stinfale, amigo cercano al exfutbolista hasta sus últimos días. El proceso se desarrolla en los Tribunales de San Isidro y juzga a siete profesionales de la salud por presunto homicidio simple con dolo eventual.

Stinfale, que fue citado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren para testificar en el nuevo debate oral, ya había declarado por primera vez en el juicio que se llevó a cabo el año pasado y que debió ser anulado por el "escándalo del documental" de la exjueza Julieta Makintach. En ese momento, se refirió al neurocirujano Leopoldo Luque -principal acusado- como "el médico de confianza de Maradona".

Dalma Maradona declaró que Diego "estaba perdido" y apuntó contra Luque: "Le pedí que se corriera"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una de las principales críticas del amigo del exjugador de Argentinos Juniors, Boca y Napoli fueron dirigidas a la organización del cuidado de su salud. "Faltó un director de orquesta, no sé quién era el capitán del equipo. Si ves que tenía 110 pulsaciones en reposo, lo tenés que llevar al hospital", manifestó al mismo tiempo que dijo estar seguro de que si "ponían a Verónica Ojeda a cuidarlo, Diego no se moría", en relación a la expareja del Diez y madre de su hijo Dieguito Fernando.

En ese sentido, reveló haber tenido distintas discusiones con Luque, sobre quien opinó que no estaba en condiciones de operar a Maradona del hematoma subdural en la cabeza, intervención que finalmente se realizó en la Clínica Olivos y contó con el monitoreo del neurocirujano. “Era más un ayudante que un médico. No tenía espalda para cuidarlo”, sostuvo en ese momento.

Antes de la operación, cuando el letrado entró a la habitación del paciente, Luque le dijo que "le iba a cagar la carrera", por lo que Víctor lo trató de ser "un Piñón Fijo" y le contestó: "No, te voy a tirar por la ventana".

Víctor Stinfale junto a Diego Maradona.

A pesar de la tensa situación, Stinfale explicó que después tuvo un acercamiento con el especialista en neurocirugía, pero que nunca lo vio como un líder. Asimismo, reconoció que el exdirector técnico de Gimnasia de La Plata le tenía mucha confianza a Luque y quería que él lo operara.

El también empresario insistió en que Luque no estaba a la altura para realizar el procedimiento en la cabeza y que parecía más un "fan" de Diego, mientras que mencionó: "Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía".

Por su parte, Perroni comparecerá por primera vez y sus defensores adelantaron que contestará preguntas de las partes. Su ampliación indagatoria se da después de que en la audiencia anterior hablara otra de las imputadas, Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga Swiss Medical, que solo contestó preguntas de sus abogados.

El neurocirujano Leopoldo Luque en su ingreso a los tribunales de San Isidro.

El coordinador pertenecía a la empresa Medidom y estaba a cargo de los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid, que también están acusados por la muerte del exfutbolista -la mujer será juzgada más adelante en un juicio por jurados-. Los tres formaban parte del grupo de WhatsApp "Tigre", chat integrado por distintos profesionales donde se analizaba la evolución de Maradona y qué servicios necesitaba.

La declaración de Forlini

Durante la 17º audiencia, Forlini se presentó como empleada de la empresa Ecco -prestadora de la prepaga- y apuntó contra el equipo tratante del campeón del Mundial de México '86, especialmente Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov: "Jamás recibimos un pedido de ambulancia permanente, ni aparatología, ni insumos, parecía que estaba mejorando. Nunca solicitaron nada para complejizar el servicio".

"Cosachov dijo que no pasaba nada con la laxitud de la medicación y que dos veces por día la toma de signos estaba bien porque había que dejarlo tranquilo. Procedimos como dijo la doctora", planteó la coordinadora de Swiss Medical acerca de las irregularidades que había presentado la internación de Maradona en la casa del country San Andrés, en el partido de Tigre.

Por otro lado, dijo a los jueces que solo se acordó "proveer enfermería y acompañantes terapéuticos las 24 horas" y que el dispositivo se armó pensado en tratar las adicciones del paciente y no una cuestión cardíaca, que fue la causa de la muerte del exjugador. "Luque tendría que haber estado al pie del cañón", fue otra de las fuertes frases que lanzó en su declaración.

FP/ff