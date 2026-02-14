Las hijas de Maradona avisan que la Justicia avanza contra Morla

Los herederos de Diego Armando Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona, publicaron un comunicado en donde confirmaron la disposición de la Justicia contra Matías Morla.

“Los herederos de Diego Armando Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona, desean advertir a la opinión pública en general, para que no sean defraudados en su buena fe, que la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la República Argentina, en la causa Nro. 11.155 / 2021 denominada “MORLA MATIAS EDGARDO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, DENUNCIANTES MARADONA DALMA NEREA Y OTRO” dispuso:

1. La prohibición de innovar y contratar respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes que obren registradas a nombre de SATTVICA S.A. tanto en el país como en el exterior.

2. Los procesados, Matías Edgardo Morla, Christian Maximiliano Pomargo, Sandra Verónica Iampolsky, Sergio Alejandro Garmendia, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, (ya sea actuando por sí o por intermedio de cualquiera de sus apoderados, cesionarios o gestores) deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral, cobro de dinero, etcétera, en relación con las aludidas marcas en cualquier país del mundo, como así también en torno a las acciones de SATTVICA S.A.”

Hace aproximadamente 10 días, La Justicia ordenó la “prohibición de innovar y contratar” todo tipo de negocio vinculado a la marca Maradona al abogado Matías Morla, las hermanas del astro Rita y Claudia, y a los procesados restantes de la causa.

La disposición la tomó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 43, que “puso en autos” al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), “la prohibición de innovar y contratar, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes, a nombre de Sattvica S.A.” que estén registradas ante el ente.

Esta medida recae sobre los procesados, principalmente Morla y las hermanas del astro Rita y Claudia, a los cuales se les indica que “deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo”, sostiene el escrito.

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).