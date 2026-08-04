Cuba restablece la electricidad y vuelve a señalar las sanciones de EE.UU. por la crisis energética

Cuba restableció el suministro eléctrico en toda la isla casi 36 horas después de sufrir otro apagón nacional.

El Ministerio de Energía dijo que la red eléctrica volvió aproximadamente a las 11:35 a.m., hora local, del martes.

Cuba, hogar de 9,4 millones de personas, quedó a oscuras el domingo por la noche por cuarta vez en menos de un mes. El mal tiempo del lunes retrasó el restablecimiento del suministro eléctrico, según informó el gobierno.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, atribuyó el apagón a las sanciones estadounidenses, incluido un bloqueo petrolero de facto que lleva en vigor ocho meses, y ha privado al país de combustible, repuestos y conocimientos especializados internacionales.

Los repetidos apagones son las “consecuencias directas del genocida bloqueo”, escribió en X.

La mano de Trump

La administración de Donald Trump viene intensificando las sanciones económicas sobre la isla con la esperanza de derrocar al gobierno comunista, que ha ejercido el poder durante casi siete décadas.

En respuesta a la presión estadounidense, el gobierno de La Habana presentó una serie de reformas económicas favorables al mercado. Pero las autoridades cubanas insisten en que su sistema de gobierno no es negociable.

LM