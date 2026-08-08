La tapa del Diario PERFIL del sábado 8 de agosto de 2026

A cntinuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.162 del Diario PERFIL, de este sábado 8 de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Estado de shock en el oficialismo y pase de facturas luego del abandono de los aliados. Tras el revés parlamentario, la Casa Rosada redefine prioridades, busca recomponer el vínculo con los gobernadores complacientes y endurece el control político sobre las iniciativas. La interna oficialista suma reproches por errores de estrategia y timing (a Bullrich y al ministro de Desregulación), mientras Karina Milei concentra el ordenamiento de la agenda de cara al futuro de los próximos proyectos parlamentarios que empuja la Casa Rosada.

Alarma entre los influencers de Milei. Las métricas del Presidente en las redes caen a pique y quienes amplifican sus ideas están preocupados. ¿Están perdiendo la guerra donde dieron su primera batalla?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei se reunió con De la Espriella y reforzó su alianza. Quieren consolidar un bloque regional.

García Cuerva, duro con los que “están lejos de los pobres”.

La inflación porteña de julio fue del 2,9% e inquieta al Ministerio de Economía.

Coloso. Las reformas auspiciadas por Sturzenegger dejan de ser esenciales para el Gobierno.

Abdul El-Sayed, flamante estrella de los socialistas democráticos de EE.UU..

Fondo. Caputo y el ministro de Desregulación promueven el de Asistencia Laboral, que reemplazará al pago de las indemnizaciones.

¿Inimputable? La pericia psiquiátrica complica a la acusada de matar a su novio en el Chaco. Dice que es responsable de sus actos.

Rescatistas. En la polémica por el bienestar animal se oponen a Karen Reichardt por su iniciativa para regular criaderos y refugios.

IA. Jerry Adedayo Falade pasó de ser el autor debutante con mayor venta a perderlo todo por la acusación de usar inteligencia artificial.

Escala el conflicto entre España e Italia y hay amenazas mutuas.

Los vínculos con la ultraderecha española del nuevo abogado de CFK.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, López, Frydman, Ares, Kohan, González Casaries, Guebel, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB