La escritora que encontró en lo monstruoso una forma de hablar sobre el arte

En +Perfil, la escritora y docente Nubia Bado reflexionó sobre los principales ejes de su novela y explicó que, con el paso del tiempo, descubrió que una de sus búsquedas centrales era escribir sobre la belleza del arte. Durante la entrevista sostuvo que esa idea convive con la presencia de lo monstruoso, lo oscuro y lo siniestro como formas de acercarse a aquello que resulta difícil de expresar.

La autora reconoció que esa intención no fue completamente consciente durante el proceso de escritura, sino que apareció al revisar su propia obra. A partir de esa reflexión, planteó que la tensión entre belleza y monstruosidad atraviesa tanto a los personajes como al universo narrativo de la novela.

Cuando lo oscuro permite encontrar las palabras

Uno de los planteos centrales de la autora es que hablar de la belleza absoluta puede resultar más complejo que abordar aquello que provoca inquietud o rechazo. La maravilla, por su propia intensidad, puede dejar al lenguaje sin recursos.

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“Yo no sé si era consciente de eso cuando lo estaba escribiendo, pero sí, me parece que después reflexionando, creo que yo lo que quise hacer fue escribir sobre la belleza, sobre la belleza del arte y la exuberancia”, señaló.

Luego agregó: “Es tan difícil a veces hablar de la maravilla, de lo bello del arte que es tan enceguecedor, que en realidad en lo monstruoso o en lo siniestro o en lo oscuro, se encuentran un poco más fácil las palabras”.

Desde esa perspectiva, lo bello y lo monstruoso no funcionan como conceptos opuestos, sino como dimensiones capaces de complementarse. La escritora considera que ambas experiencias pueden convivir y que, incluso, lo oscuro puede convertirse en una vía de acceso hacia aquello que resulta maravilloso.

“En realidad una cosa y la otra pueden ir juntas de la mano”, afirmó.

Personajes en busca de lo maravilloso

La particularidad de los personajes es otro de los elementos que atraviesan la obra. Bado construye figuras con características físicas singulares, muchas veces llevadas al límite de lo posible, que se alejan de los modelos tradicionales de belleza.

“En esta novela hay muchos personajes que tienen condiciones físicas muy particulares, personajes casi imposibles, ridículos, absurdos”, describió la autora.

Pero esas características no son solamente un recurso estético. Detrás de sus cuerpos y de sus particularidades existe una búsqueda común. Todos los personajes, según explicó Bado, persiguen la posibilidad de convertirse en portadores de algo que trascienda sus propias limitaciones.

Todos ellos están “en la búsqueda de convertirse en portadores de algo maravilloso, del arte y del amor y de las verdades”.

De esta manera, la novela propone una mirada en la que la deformidad no necesariamente representa una carencia. Por el contrario, aquello que puede ser considerado monstruoso, extraño o ridículo también puede convertirse en el lugar desde el cual acceder a la belleza.

La monstruosidad como otra forma de belleza

La obra de Bado plantea una reflexión sobre la dificultad de representar lo bello y sobre las posibilidades que ofrece el lenguaje cuando se aproxima a aquello que incomoda.

La escritora encuentra en sus personajes y en sus cuerpos particulares una forma de explorar esa contradicción. Lo monstruoso no aparece simplemente como el reverso de la belleza, sino como una dimensión que puede convivir con ella y, en determinados momentos, incluso ayudar a revelarla.

En esa convivencia entre exuberancia y deformidad, entre arte y oscuridad, los personajes emprenden una búsqueda que excede lo físico: intentan convertirse en portadores del arte, del amor y de las verdades.

La novela se presenta así como un recorrido por una pregunta esencial de la creación artística: cómo hablar de aquello que es tan bello que resulta casi imposible de nombrar. Para Bado, una de las respuestas puede encontrarse justamente en su aparente contrario: lo monstruoso, lo siniestro y lo oscuro.