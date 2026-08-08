Murió Jorge Messi: el comunicado del Sanatorio Centro de Rosario que confirmó la triste noticia

La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, fue confirmada oficialmente este sábado por el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado. El empresario tenía 68 años y falleció a las 2 de la madrugada, según informó la propia institución médica.

La confirmación llegó después de varias horas de expectativa en los medios de comunicación argentinos y del exterior. Durante la madrugada comenzaron a circular versiones sobre el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina, pero durante las primeras horas del día distintos medios aguardaron una comunicación oficial antes de dar la noticia por confirmada.

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Finalmente, el Sanatorio Centro de Rosario difundió un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, en el que informó el fallecimiento de Jorge Messi. La institución expresó sus condolencias a familiares y allegados y señaló que no difundirá información sobre las circunstancias médicas del deceso, en cumplimiento de las normas de protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.

La noticia tuvo un fuerte impacto en el mundo del fútbol. Jorge Messi fue una figura central en la vida personal y profesional de Lionel, a quien acompañó desde sus primeros pasos en Rosario y durante el desarrollo de su carrera internacional. También fue su representante y tuvo un papel determinante en la gestión de su trayectoria profesional.

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, en Rosario

La expectativa antes de la confirmación

Desde las primeras horas de este sábado, la información sobre el estado de salud de Jorge Messi comenzó a generar una fuerte repercusión. La situación era seguida especialmente de cerca en Rosario, ciudad de origen de la familia Messi, mientras los principales medios nacionales e internacionales buscaban confirmar oficialmente la versión.

El antecedente inmediato había sido la preocupación por la salud de Jorge, que ya había trascendido públicamente durante el Mundial 2026. En junio, la familia Messi había emitido un comunicado para confirmar que atravesaba una situación de salud y que permanecía bajo seguimiento médico, al mismo tiempo que reclamaba prudencia ante las versiones y especulaciones que circulaban.

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Por eso, durante las primeras horas de la jornada, el dato del fallecimiento fue tratado con cautela por distintos medios mientras se esperaba una fuente oficial. La confirmación del sanatorio terminó de despejar las dudas y convirtió la noticia en una de las principales informaciones deportivas de la jornada.

El fallecimiento de Jorge Messi también generó repercusiones entre clubes y organismos vinculados al fútbol argentino. Newell’s Old Boys, institución en la que Lionel Messi comenzó su formación futbolística, expresó su pesar por la muerte de quien fue una figura fundamental en los primeros años del astro rosarino.

Jorge Messi acompañó a su hijo desde aquellos primeros años en Rosario y tuvo un rol decisivo en el camino que llevó a Lionel desde las inferiores de Newell’s hasta Barcelona y, posteriormente, a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.

CS