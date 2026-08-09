Los empresarios que se plantan ante EE.UU. en medio de la disputa por Vaca Muerta

“Ni tengo visa yo, tampoco me afectaría mucho”, respondió uno de los directivos de CALF, la cooperativa que recibió amenazas de restringir el acceso a Estados Unidos por parte de la Embajada por un acuerdo comercial que buscó hacer con Huawei. Aún bajo esa presión, la distribuidora eléctrica de Neuquén seguirá adelante con lo pactado, según pudo consignar PERFIL. Pero, el hecho confirmó algo más: que Vaca Muerta, más allá de ser polo estratégico, ahora es terreno de la disputa geopolítica entre EE.UU. y China.

Con 90 años de historia, la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) es la distribuidora de electricidad e internet más grande de América Latina. Así como con la compañía china que es conocida por sus celulares pero también desarrolla infraestructura de telecomunicaciones, energía solar e inteligencia artificial; tienen acuerdos y negocian con empresas estadounidenses, europeas, asiáticas y de todo el mundo, aseguró a este medio Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo de la entidad.

En Argentina no se había registrado una intromisión norteamericana tan flagrante

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Aún con ese nivel de conectividad internacional, es la primera vez que reciben este tipo de aprietes. “Cuando la embajada se entera, empecé a recibir mensajes del agregado comercial estadounidense queriendo dar de baja el acuerdo con Huawei. Luego de varios, en el último adelantó que nos revocarían las visas a los directivos en caso de continuar con lo acordado”, contó el gerente de Tecnología de CALF, Sergio Fernández Novoa, quien recibió los WhatsApp y decidió publicarlos.

Luego, algunos de los integrantes del directorio notaron que el propio embajador Peter Lamelas estuvo revisando sus perfiles en Linkedin, la red profesional. “No podíamos creer el nivel de informalidad”, señaló Novoa. Para formalizar, enviaron una carta a la entidad diplomática y otra a la Cancillería. Lamelas pidió una reunión “urgente” para intentar desactivar la alianza con Huawei, mientras que la gestión de Pablo Quirno decidió correrse y dejar que la disputa siga.

Proyecto clave para la geopolítica y el antecedente regional.

Es que el proyecto que encendió las alarmas en los enviados del gobierno de Donald Trump no es inocuo para la administración. CALF está por avanzar en un tendido de fibra óptica en Vaca Muerta y un data center de inteligencia artificial regional. Algo que, el país norteamericano, dejó claro que quería reservar su desarrollo en Argentina para sí mismo, tal como está escrito en el acuerdo que hizo con el gobierno de Javier Milei durante el verano cuando en materia de energía y minería, EE.UU. apunta a la prioridad por sobre “economías que manipulan el mercado”, un eufemismo para referirse a la nación que gobierna Xi Jinping. Según comentaron a PERFIL fuentes del mercado, no es la primera vez que el sector privado chino recibe este tipo de amenazas por negocios en nuestro país que, según los norteamericanos, “amenazan la seguridad nacional”. Hasta ahora, no había un antecedente público como sí existe en Chile, donde tres funcionarios dedicados a las telecomunicaciones de la gestión de Gabriel Boric resultaron con visas denegadas por avanzar en el proyecto de cable submarino Chile-China Express(CCE), que busca unir Valparaíso con Hong-Kong.

El impacto en el ecosistema empresarial. Los directivos de CALF, sin embargo, están plantados. “Vamos a continuar con el acuerdo con Huawei porque se trata de un negocio como cualquier otro”, afirmó Quintriqueo y comentó que tampoco lo afectaría porque no tiene el documento que le permite la entrada a Estados Unidos. Novoa, en tanto, afirmó que el centro de monitoreo y el principal data center de YPF también operan con tecnología de la firma china, y mencionó el caso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) como otro ejemplo de infraestructura energética que utiliza el mismo proveedor. El directivo cuestionó la coherencia del reclamo: si el estándar de seguridad nacional aplica a Huawei, debería aplicar también a las principales prestadoras de telecomunicaciones del país, que utilizan la misma tecnología para sus redes de fibra óptica.

Vaca Muerta, en medio de la disputa que mantiene la CALF frente a presiones de EE.UU..

En el plano empresarial, el episodio fue leído por los actores del establishment de forma disímil. Empresarios dedicados al comercio y el ámbito productivo afirman que la presencia china en Argentina es cada vez mayor y que la competitividad es “imposible” ante la escala que presentan sus desarrollos, en un contexto de apertura importadora y costos en dólares en alza. Por el otro lado, el carácter “aleccionador” estadounidense inyecta incertidumbre en momentos de negocios con márgenes finos y donde cada paso en el plano energético es analizado al doble ante la notoriedad que tiene Vaca Muerta.

La batalla por el relato

La guerra de posiciones por el control de la infraestructura crítica queda en evidencia al diseccionar la semántica y los argumentos de las declaraciones cruzadas recientes. El caso CALF-Huawei cristaliza cómo la tecnología dejó de ser un insumo técnico para convertirse en la llave de acceso al ecosistema de información del principal polo hidrocarburífero del país.

Por el lado de Washington, la estrategia discursiva consiste en proyectar sus propios intereses estratégicos sobre el territorio neuquino bajo el paraguas de la prevención. Así lo plasmó Lamelas al justificar la revocación de visas, afirmando que “es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, la Argentina, y para las empresas energéticas que están invirtiendo en Vaca Muerta y Neuquén”. La Casa Blanca busca legitimar su intervención como auditor tecnológico de la cuenca.

La respuesta de Beijing buca abanderarse bajo la excusa de la soberanía. La Embajada de China denunció formalmente que Estados Unidos generalizó “el concepto de seguridad nacional” para impedir de “forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”. El texto diplomático advirtió que Argentina “tiene todo derecho a decidir de forma autónoma con quién colabora, sin necesidad de que otros le digan qué empresas y proveedores son fiables y seguros, y mucho menos de que otros le ‘ayuden’ revocando visados”. En esta contienda por el relato, lo que Washington enmarca como una auditoría de seguridad indispensable, Beijing lo expone como una maniobra para monopolizar la competencia.