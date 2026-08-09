Santilli reactiva la contención de gobernadores y la mesa política convoca a Sturzenegger

A poco más de un mes de su asunción como jefe de Gabinete, Diego Santilli tiene poco tiempo para todo. Incluso para los picaditos de fútbol los fines de semana con amigos o el paddle que lo despeja. Pero, en pocas semanas, consolidó su vínculo personal con el presidente, Javier Milei, a quien va a visitar en Olivos o chatea habitualmente. Esa cercanía también implicó que, tras la derrota discursiva por la discusión de la Ley de Tierras y el corrimiento de un grupo de gobernadores que no ayudaron al oficialismo, el “Colorado” se haya puesto al frente de la reconstrucción del capital político de La Libertad Avanza en el Congreso y en las provincias.

En el Gobierno anticipan que la reforma electoral no estará atada al Presupuesto 2026

En este marco, las alertas sonaron en Casa Rosada luego de que varios gobernadores peronistas y otros dialoguistas decidieron votar en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y hasta, en algunos casos, militar contra la iniciativa, en particular por el capítulo de la extranjerización de tierras.

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En ese marco, el ministro coordinador tuvo que activar un plan de contención para que no se espiralice esa postura. Aunque, a la vez, Santilli cree que este fue un tema “puntual” y no una política generalizada de los aliados. Tampoco hubo un “uno a uno” para convencerlos.

El Gobierno negocia con gobernadores y la mesa política convoca a Sturzenegger.

Los que jugaron lejos fueron el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino “Rolo” Figueroa y, quizá con más razones de política interna que externa, el misionero Hugo Passalaqua, quien abrió una guerra de consecuencias inexploradas con el caudillo local Carlos Rovira.

El alerta amarilla, confían en el oficialismo, no fue tan seria: aunque admiten que hubo errores de estrategia, de comunicación (no hubo contra relato a las críticas al proyecto) y pocos reflejos, también explican que fue un proyecto que tenía un aluvión de voces en contra y una instalación fuerte en la opinión pública - a la que son muy permeables muchos mandatarios provinciales que quieren reelegir -.

“No lo vimos como tan grave, son cosas que nos pueden pasar. Nosotros estamos enfocados en sacar las PASO y en otras leyes”, le dijo el jefe de Gabinete a sus interlocutores en estas horas. Y agregó que mantiene un “excelente” vínculo personal y político con los gobernadores aliados. A la vez, cerca de Santilli admiten que no se los podía “arrastrar”.

No todos jugaron mal para LLA: el mendocino Alfredo Cornejo (quien desesperadamente busca convencer a Karina Milei de que impida que Luis Petri juegue para la gobernación), el chaqueño Leandro Zdero (un satélite de Lule Menem) y Nacho Torres de Chubut aportaron los votos necesarios para sacar por escaso margen la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada que pasó a Diputados.

Sturzenegger deberá explicar su maximalismo en la mesa política que conduce Karina

En ese marco, la que quedó desconectada fue la mesa política del ala técnica para esta norma. Todas las miradas quedaron concentradas en Federico Sturzenegger. Acaso por ello en el oficialismo adelantan a PERFIL que el ministro de Desregulación será convocado a la reunión de la mesa política para analizar los proyectos que tiene en marcha y la letra chica de otros que vendrán.

De ahora en adelante no habrá proyectos que se envíen sin el filtro de la mesa política. “Tenemos que acotar al mínimo los errores no forzados”, lo resume una fuente oficial.

Prioridades del oficialismo

En principio, en Casa Rosada decidieron concentrarse en un grupo de iniciativas y, al menos, esperar por otras. Por ello, la norma sobre la desregulación de una serie de mercados (el naviero, el de los libros, entre otros) podría quedar al margen. Solo el de seguros es el único que podría sostenerse en el corto plazo. Pero con futuro incierto: esta semana le demostró a muchos libertarios que no hay votos hoy para iniciativas con altos grados de exposición y debate vinculados a la desregulación.

Las prioridades que definieron en Balcarce 50 pasarán por terminar de darle sanción definitiva al Súper RIGI para consolidar inversiones, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal y avanzar con la reforma del Banco Central, una obsesión del presidente. Todo durante este mes y con el impulso que viene sosteniendo el ministro Luis “Toto” Caputo a ese pack económico.

Y, para septiembre, que comiencen a discutirse dos leyes centrales para el Gobierno de Milei: la reforma electoral con la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.

En LLA afirman que no estará una ley atada a la otra. Creen que hay una mayoría ya armada de gobernadores que rechazan las PASO y que, a la vez, están en condiciones de negociar acuerdos electorales para el año que viene que les despejen sus territorios a cambio de apoyar la reelección presidencial.

Dato: en Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio espera a que se termine de cerrar el acuerdo contra las primarias para lanzar un proyecto espejo en su provincia y eliminar las PASO. En San Juan, Marcelo Orrego (quien esta semana cerró un acuerdo histórico con la minera Vicuña para que inviertan 250 millones de dólares en infraestructura) adelantó su oposición a las primarias.

Con todo, el jefe de Gabinete intentará recalibrar la política haciendo jugar a todos los actores libertarios con los equilibrios delicados con los que pisa a diario: buscará contar con la ayuda de Patricia Bullrich en el Senado, de Martín Menem en Diputados y de los aportes en la estrategia y la comunicación de Santiago Caputo.

El asesor presidencial mostró esta semana un hito de unas de las áreas que maneja: un apoyo del FBI al trabajo de la SIDE en materia de lucha contra el terrorismo.

Paralelamente, el Colorado sigue repitiendo que su objetivo el año que viene es ser gobernador de la Provincia. Con una diferencia con respecto a varios meses atrás: hoy ya no descarta otras opciones, como ir a la Ciudad. En todo caso, piensa, va a ser una decisión que tomen Karina y Javier Milei.

Eso sí, en el medio en Casa Rosada comenzó a hacer ruido con mayor virulencia los movimientos personales de Sebastián Pareja, el titular de LLA bonaerense. En especial, para destruir el acuerdo con el PRO y la UCR para el año que viene en el que trabaja Santilli.

Pareja dice que todo lo que hace es avalado por Karina Milei, su escudo político. Pero otras voces lo desmienten y aseguran que la secretaria General de la Presidencia no se mete en la letra chica de lo que pasa en los distritos.

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Trastienda

◆ Santilli le baja un cambio a la crisis del Senado pero ahora deberá contener a los gobernadores que lo dejaron sólo.

◆ El ministro coordinador igual alimenta su ambición por PBA: construye un pacto con el PRO y la UCR que Sebastián Pareja quiere impedir.

◆ La versión diezmada de la ley de propiedad privada se salvó gracias a los votos impulsados por el mendocino Alfredo Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero y el chubutense Nacho Torres.