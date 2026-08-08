Los aviones F 16 sobrevolarán el centro porteño y el lunes participarán de la celebración de la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea Argentina celebrará los 114 años de su creación este lunes con un acto en la base áerea de Morón con una exhibición de los aviones caza F 16 Fighting Falcon que el gobierno le adquirió a Dinamarca en 2024 y como previa habrá vuelos de las aeronaves entre el estadio Monumental de River y el Obelisco porteño durante este sábado, desde las 11 de la mañana. Las pasadas serán también sobre el Aeroparque de Buenos Aires, parte de la avenida 9 de julio y sobre las localidades de Moreno y El Palomar del conurbano bonaerense.

Durante la tarde del viernes los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires ya pudieron observar el desplazamiento de los F 16 en el cielo porteño con el mismo itinerario que el que repetirán este sábado. "El futuro ya está en vuelo, recuperamos la capacidad supersónica para defender el espacio aéreo de todos los argentinos", posteó en su cuenta de X, el ministerio de Defensa para describir el ensayo.

De acuerdo con la planificación operativa difundida por fuentes de las Fuerzas Armadas, también está prevista para el lunes en Morón la participación de aeronaves IA-63 Pampa, EMB-312 Tucano, T-6C Texan II, C-130 Hércules, Boeing 737, Fokker F-28, Saab 340, DHC-6 Twin Otter, Bell 212, Bell 412 y Tecnam P2002. Estarán el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, acompañado por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, junto a otras autoridades, ex combatientes de la Guerra de Malvinas e invitados especiales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Allí habrá maniobras de acrobacia y lanzamiento de paracaidistas, entre otras atracciones.

Milei mencionó por segunda vez al Rodrigazo en tres días y justificó su plan económico: “Era el peor escenario posible”

En su última conferencia de prensa el vocero presidencial Adrián Ravier anticipó que en la segunda quincena de septiembre llegarán al país otros 6 aviones para reforzar la flota, que se sumarán a los otros 6 que ya están en el país desde principios de diciembre de 2025 en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. "Será un salto cualitativo en nuestro sistema de defensa", explicó Ravier.

"Se trata de dos unidades de combate biplaza F-16BM y cuatro monoplazas F-16AM que complementarán la llegada de los primeros seis que recibimos en diciembre y representarán un avance en el programa acordado, el cual prevé la incorporación de 24 unidades en total", agregó.

El acuerdo que suscribieron Argentina y Dinamarca contempla la entrega de 24 aviones caza F 16, fabricados por la compañía aeroespacial estadounidense Lockheed Martin, operación que contó con la preceptiva autorización de Estados Unidos, país que firmó el acuerdo original con los daneses. El gobierno de Javier Milei gastó alrededor de 340 millones de dólares en esta adquisición que sirvió para reemplazar al sistema de armas Mirage, que fuera desprogramdo en 2017.

La operación con los daneses fue por el total de las unidades operativas y un bloque de repuestos en tierra. Mientras que los armamentos que fueron provistos por Estados Unidos, incluyen un paquete estimado en 310 millones de dólares con misiles, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.

Estas F 16 son aeronaves multipropósito con funciones propias del combate aire-aire y aire-tierra. En la compra se incluyó la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y la garantía en la entrega de los repuestos durante cinco años. Desde el país nórdico llegaron en 2025 pilotos para capacitar a sus colegas argentinos y también arribaron los mecánicos que trabajaron para perfeccionar el sistema de armas.

Según publicó el ministerio de Defensa los seis F-16AM/BM que vendrán a la Argentina saldrán desde la Base Aérea de Skrydstrup, en la península de Jutlandia, Dinamarca, desde donde harán el vuelo ferry. Las llevarán a Río Cuarto, el alojamiento temporal de toda la flota, mientras se está realizando la puesta a punto de las instalaciones de la VI Brigada Aérea de Tandil.