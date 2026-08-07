Milei mencionó por segunda vez al Rodrigazo en tres días y justificó su plan económico: “Era el peor escenario posible”

El presidente Javier Milei volvió a utilizar la referencia al Rodrigazo para defender su programa económico, apenas tres días después de haber mencionado ese episodio econó,ico histórico para cuestionar a la vicepresidenta Victoria Villarruel por su vínculo con la expresidenta María Estela Martínez de Perón.

Esta vez, Milei hizo alusión al shock económico de 1975 durante un discurso en Colombia, donde recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Santiago de Cali antes de participar de la asunción del presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

Frente al auditorio, el mandatario argentino repasó la situación económica que encontró al asumir el Gobierno en diciembre de 2023 y sostuvo que el país atravesaba una combinación de desequilibrios comparable con algunas de las peores crisis de su historia.

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Milei comparó la situación de 2023 con el Rodrigazo y la hiperinflación

“Nosotros, al momento de asumir responsabilidad al frente del Gobierno, conjugábamos lo peor de las tres peores crisis de la historia argentina”, afirmó Milei durante su exposición.

El Presidente explicó que, según su diagnóstico, la Argentina tenía un fuerte desequilibrio monetario, al que definió con el término técnico en inglés “money overhang”. Según señaló, ese desbalance era “el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo de 1975”.

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En ese sentido, recordó las consecuencias del plan económico implementado durante el gobierno de Isabel Perón y encabezado por el ministro de Economía Celestino Rodrigo. “Fue una experiencia traumática que multiplicó por seis la tasa de inflación y por cinco la cantidad de pobres”, sostuvo.

Milei también comparó la situación del Banco Central que recibió su administración con la previa de la hiperinflación de 1989, durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Además, afirmó que los indicadores sociales eran peores que los registrados durante la salida de la convertibilidad.

El segundo recuerdo del Rodrigazo en tres días

La referencia al Rodrigazo no fue nueva dentro del discurso presidencial. El lunes pasado, en una entrevista televisiva, Milei había utilizado ese mismo episodio histórico para criticar a Villarruel por su acercamiento a Isabel Perón.

En esa oportunidad, el mandatario cuestionó que la vicepresidenta hubiera visitado, condecorado y promovido un busto de la exmandataria en el Senado. Según Milei, esa etapa representaba un modelo económico basado en controles de precios, controles cambiarios y déficit fiscal, que terminó desembocando en una de las mayores crisis argentinas.

Además, en esa entrevista defendió las medidas aplicadas por su Gobierno y aseguró que el ajuste sobre el Estado formaba parte del programa que había prometido durante la campaña.

La defensa del rumbo económico y una cita a Alberto Benegas Lynch (h)

Durante su discurso en Cali, Milei sostuvo que al asumir no había margen para realizar consultas previas ni análisis políticos tradicionales. “No había ni tiempo para focus group ni para encuestas, sino que para lo único que había tiempo era para tomar decisiones contra reloj”, afirmó.

Luego citó a uno de sus principales referentes intelectuales, el economista Alberto Benegas Lynch (h), para justificar el enfoque aplicado por su administración. “No hay nada mejor y más útil para resolver un problema complejo en la vida real que tener una buena teoría”, recordó Milei al citar al académico liberal.

El Presidente aseguró que, pese a la gravedad del escenario inicial, su Gobierno tenía definido el rumbo económico. “Sí teníamos claro lo que queríamos hacer”, concluyó.

LT