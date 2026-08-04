Milei se acordó del "Rodrigazo" para atacar a Victoria Villarruel por su vínculo con Isabel Perón

El presidente Javier Milei volvió a atacar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en este caso por reivindicar a María Estela Martínez de Perón.

En el programa del periodista Esteban Trebucq, Milei recordó que durante el gobierno de Isabelita se produjo el "Rodrigazo". Y recordó que su vice, con quien tiene un enfrentamiento de larga data, "la visitó, la condecoró y le erigió un busto en el Senado... Debe adherir a ese modelo: uno que tiene controles de precios, controles de cambio, represión y déficit fiscal. Eso terminó en una de las peores crisis de Argentina".

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Javier MIlei: "La caida salarial del sector público es buscada"

Más allá del recuerdo histórico del mega shock devaluatorio producido por el ministro Celestino Rodrigo durente el gobierno de Isabel, Milei habló sobre los ajustes de su gestión.

Aseguró que la caída de los salarios en el sector público "es consecuencia de este modelo".

"El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más", sostuvo.

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El mandatario destacó su gestión para lograr el equilibrio fiscal y se jactó de haber echado del Estado nacional a 75.000 personas.

"La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal, menos en el tiempo que lo hicimos", remarcó.

Enseguida sostuvo que "el salario real en el sector privado está empatado o arriba de la inflación, y en el sector informal voló, está muy por encima de la infación".

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Explicó por qué el Gobierno pone el acento en la macroeconomía. "Yo me tengo que ocupar de la macro, poner las cuentas fiscales en orden, bajar la inflación, me tengo que ocupar que vos ganes libertad, de sacarte el Estado de encima, de desregularte, de abrirte la economía, de permitir que aquellos que quedaron postergados protegerlos desde el Capital Humano, esa es mi tarea".

Y para redondeqr el concaptó, afirmó: "Meterte en la micro es robarle a uno para darle a otro".

LT