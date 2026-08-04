martes 04 de agosto de 2026
POLITICA
CASA ROSADA

Conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier

El vocero presidencial Adrián Ravier realiza su habitual encuentro de los martes con los periodistas.

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El vocero presidencial Adrián Ravier realiza su habitual encuentro de los martes con los periodistas.

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