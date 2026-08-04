POLITICA CASA ROSADA Conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier El vocero presidencial Adrián Ravier realiza su habitual encuentro de los martes con los periodistas. Hoy 12:36 Agregar PERFIL en Google El vocero presidencial Adrián Ravier realiza su habitual encuentro de los martes con los periodistas. También te puede interesar "Dólar Ravier": por qué las empresas ven con buenos ojos un tipo de cambio de $1800 Adrián Ravier, el vocero de Milei que busca escapar de sus errores Las empresas quieren un "dólar Ravier": la cifra que entusiasma a los exportadores y alerta al consumo Vocero en la mira: los incómodos bloopers de Adrián Ravier En esta Nota Adrián Ravier