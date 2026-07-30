Adrián Ravier, el vocero de Milei que busca escapar de sus errores

A poco más de un mes de haber desembarcado en la vocería presidencial, Adrián Ravier atraviesa el momento más complejo desde que Javier Milei lo eligió para suceder a Manuel Adorni en uno de los cargos más sensibles del Gobierno. El economista libertario quedó en el centro de la escena luego de sus declaraciones y pasos en falso, con ruido dentro y fuera de la Casa Rosada mientras se incrementaron versiones de todo tipo y color.

Su llegada a un puesto neurálgico para el oficialismo fue interpretada como un respaldo explícito de Milei y del círculo más cercano al Presidente. La estrategia, según distintas fuentes partidarias, apuntaba a combinar su perfil académico con énfasis en la agenda económica “positiva” del oficialismo al momento de comunicar.

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Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar en las últimas semanas. Las repercusiones de sus declaraciones económicas, y otros errores no forzados, reavivaron cuestionamientos internos sobre su capacidad para estar al frente de la vocería. Rápidamente, distintos funcionarios comenzaron a dejar trascender que existía mucha incomodidad con su rol.

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No es para menos. Porque el representante, en la frase más altisonante desde que tomó el cargo de vocero, sostuvo que el dólar podría ubicarse en torno a los $1.800, todo en el marco de un análisis económico. Aunque el economista intentó contextualizar sus dichos, su especulación generó repercusiones inmediatas en los mercados y críticas de la oposición.

Previamente, al referirse a los aumentos en las tarifas energéticas, Ravier aseguró que “si aumenta el gas, la gente tratará de abrigarse más”. La expresión fue interpretada por sectores opositores y organizaciones sociales como “una muestra de desconexión con la realidad de miles de hogares afectados por el incremento del costo de los servicios públicos”.

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La cuestión Malvinas también lo tuvo como protagonista. En un posteo en X, el vocero calificó como propio de “un país bananero” el tratamiento que distintos sectores políticos daban al reclamo de soberanía sobre las islas. Una vez más, sus dichos despertaron un fuerte rechazo entre dirigentes de distintos espacios, excombatientes y referentes vinculados a la causa Malvinas, que le reclamaron una rectificación. Algo que hizo días más tarde.

A ello se sumó la controversia generada por sus comentarios sobre el deterioro del poder adquisitivo. Consultado sobre la situación económica, Ravier relativizó las dificultades que atraviesan numerosos argentinos y puso en duda la extendida percepción de que “la gente no llega a fin de mes”, una frase que alimentó más cuestionamientos hacia la estrategia comunicacional del oficialismo.

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Por último, el economista volvió a quedar bajo la lupa al cuestionar a quienes recurren al financiamiento con tarjetas de crédito para afrontar gastos corrientes. Sus declaraciones, interpretadas como una crítica hacia sectores de clase media y trabajadores que utilizan ese mecanismo para sostener el consumo, reabrieron el debate sobre el impacto del ajuste económico y la sensibilidad social de los principales funcionarios del Gobierno.

“A veces, la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, lanzó. Desde su visión, la solución a este problema es entender que “hay un proceso de aprendizaje” que la población todavía no entendió.

Ante la pregunta de PERFIL, en el entorno de Ravier minimizan todo lo que está circulando. Es más: califican de falsas las versiones de enojos en el oficialismo. “No es novedad que se intenten instalar en la prensa malestares, discusiones y/o internas que no existen”, dispararon.

MSS