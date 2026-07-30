Milei disolvió el Coro Nacional de Niños: el motivo detrás de su decisión y con qué piensa reemplazar esa histórica agrupación

A través del Decreto 687/2026, firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno ordenó disolver el Coro Nacional de Niños, estableciendo que, en su lugar, se cree un nuevo programa para la formación artística de niños y adolescentes.

Según Clarín, el Decreto 8557 del año 1967 permitió la creación de un Coro Nacional formado por el Coro Polifónico Mixto y el Coro de Niños; tras el cambio impuesto por La Libertad Avanza, solo continuará la primera de estas agrupaciones dentro de de la Secretaría de Cultura.

Javier Milei y Diego Santilli

Para justificar la decisión, la Secretaría de Cultura expresó que “los objetivos que motivaron la creación y el funcionamiento del Coro Nacional de Niños pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio”.

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El Poder Ejecutivo afirma que, con este cambio, se favorecerá “una mayor participación y acceso de niños y adolescentes de todo el territorio nacional a instancias de formación y desarrollo artístico”, promoviendo “una distribución más amplia y federal” de la cultura.

Según el medio antes citado, en el artículo 2° de la normativa se le ordena a la Secretaría de Cultura la creación de “un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, con finalidad formativa y de promoción cultural”. Sin embargo, no se describe cómo será el funcionamiento de este nuevo sistema, la forma en qué se implementará, cuántas personas podrán participar ni cuándo entrará en vigencia.

Esta medida, afirma el Gobierno “no implica abandonar los objetivos de promoción o formación artística infantil y juvenil, sino adecuar los instrumentos institucionales mediante los cuales tales finalidades son implementadas por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación”.

La medida comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación dentro del Boletín Oficial.

Javier Milei

El decreto del Gobierno que modificó la restricción a los aportes sindicales

El pasado 22 de julio, el Gobierno nacional modificó el Decreto 407/2026 a través del Decreto 612/2026, al introducir cambios en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que flexibiliza el régimen de aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos de trabajo.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), esta nueva norma, publicada en el Boletín Oficial, aumentó la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes convencionales al adicionar las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual, reemplazando el criterio anterior, que las limitaba al salario básico convencional.

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El decreto también excluyó del límite del 2% a los aportes y contribuciones realizadas por los empleadores con destino a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, siempre que ese dinero sea administrado y documentado de forma diferenciada.