Milei busca cerrarle al Tesoro la canilla del BCRA mientras Karina define dónde pactar y dónde competir

El presidente Javier Milei hablará este jueves por cadena nacional para presentar su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa se centrará en impedir que la entidad financie al Tesoro mediante emisión monetaria y en establecer sanciones para los funcionarios que recurran a ese mecanismo. En Balcarce 50 anticipan una exposición técnica y ortodoxa. El mensaje no incluirá anuncios destinados a mejorar los ingresos ni medidas para impulsar el consumo en el corto plazo.

El Gobierno quiere que las restricciones alcancen también a las próximas administraciones y dificulten un regreso al uso habitual de la emisión para cubrir el déficit fiscal. Sus funcionarios describen ese riesgo como el "péndulo argentino", asociado a la alternancia entre programas económicos enfrentados y cambios de reglas después de cada elección presidencial. La reforma forma parte del intento oficial de dejar límites que continúen vigentes más allá del mandato de Milei.

Milei busca detener todo tipo de emisión monetaria

La energía, la minería y el agro mantendrían un desempeño más favorable durante los próximos meses, pero las previsiones para la industria y el comercio son más moderadas. Tampoco se espera un repunte acelerado de los ingresos familiares. "La perspectiva es un salario real estable. Si se mira un gráfico de lejos es una línea más o menos plana", sostuvo el exministro de Economía Hernán Lacunza.

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El discurso gubernamental comenzó a incorporar con mayor frecuencia la morosidad, el empleo y las dificultades para llegar a fin de mes. Por ahora, esas referencias no anticipan nuevas políticas para los sectores más afectados por la pérdida de ingresos. "La pregunta por el bolsillo nos va a acompañar todas las semanas y va a ser el principal argumento de la oposición", reconoció una alta fuente de la Casa Rosada. "El desafío es demostrar que el esfuerzo vale la pena. Que tiene sentido dejar madurar al plan económico", agregó.

La "ola azul" y el conflicto con Brasil

En la Casa Rosada quieren proyectar a Milei como una referencia para las fuerzas de derecha que avanzaron en América Latina. Dentro del Gobierno hablan de una "ola azul" y destacan su relación con Donald Trump. La intención es mostrarlo como el dirigente regional más cercano al presidente estadounidense.

El grupo mencionado por el oficialismo incluye a Keiko Fujimori, en Perú; Abelardo de la Espriella, en Colombia; Daniel Noboa, en Ecuador; Rodrigo Paz, en Bolivia; y José Antonio Kast, en Chile. También aparecen Nayib Bukele, José Raúl Mulino, Nasry Asfura y Luis Abinader. Milei reivindica haber anticipado ese avance conservador, aunque Noboa también llegó al poder en 2023. En la Casa Rosada remarcan que el mandatario argentino será el primero de ese grupo en poner a prueba su continuidad electoral.

Milei se encuentra en la cruzada de formar un nuevo bloque regional de derecha

Santiago Caputo mantiene contactos con funcionarios y asesores vinculados con varios de esos gobiernos. El consultor presidencial se reunió en Buenos Aires con Cristian Valenzuela, principal estratega de Kast, y recibió al vicepresidente electo de Perú, Luis "Garfio" Galarreta. Integrantes de su entorno también habrían prestado servicios a la campaña de Fujimori.

Los ataques de Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Brasil no habían sido incluidos en esa planificación. El Presidente llamó "ladrón" y "presidiario" a su par brasileño durante el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, mientras el canciller Pablo Quirno se encontraba entre los asistentes y aplaudía el discurso. Itamaraty respondió con el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli. En el Gobierno explicaron que Quirno acompañó a Milei porque participa habitualmente de sus actividades en el exterior y que no se esperaba una embestida de ese tenor contra Lula. Fuentes al tanto de las deliberaciones en Brasil señalaron que su reacción fue interpretada como una convalidación institucional de los insultos.

El enfrentamiento con Lula escaló las tensiones con el gobierno de Brasil

Quienes trabajan en el posicionamiento regional de Milei reconocen que los sondeos no muestran por ahora a Flavio Bolsonaro con posibilidades claras de imponerse en octubre. También contemplan que, en caso de una victoria, podría disputarle al mandatario argentino el vínculo preferencial con Trump. Su hermano Eduardo Bolsonaro, condenado por la Justicia brasileña, reside en Estados Unidos y obtuvo recientemente la residencia permanente.

Santa Fe para negociar y Córdoba para competir

Karina Milei comenzó a flexibilizar el método utilizado durante 2025, cuando buscó extender el sello de La Libertad Avanza sin conceder demasiado espacio a los oficialismos locales. El armado para 2027 distingue ahora entre los distritos donde el Gobierno cree que puede competir y aquellos en los que prefiere cerrar acuerdos. La secretaria general de la Presidencia quiere definir las principales reglas electorales antes de septiembre. Durante agosto, la Casa Rosada intentará reunir los votos necesarios para suspender las PASO.

Milei se aferra a su estrategia mientras la economía y las PASO complican el armado electoral

Los gobernadores pretenden conservar el control de sus calendarios y, en numerosos casos, desdoblar las elecciones para votar durante la primera mitad de 2027. En Santa Fe, la Nación acordó con Maximiliano Pullaro la transferencia de la Ruta Nacional A012, el anillo vial que rodea Rosario y conecta el tránsito del complejo agroexportador. El Ministerio de Justicia también incorporará pliegos de magistrados reclamados por la provincia en una próxima tanda destinada al Senado. Karina Milei participó de las conversaciones con el mandatario.

Todavía no hubo una negociación electoral formal con Pullaro, pero dentro del oficialismo consideran posible un pacto de no agresión. Santa Fe es la tercera provincia más poblada del país y la principal referente libertaria es Romina Diez, cercana a la hermana presidencial. El gobernador no fue hasta ahora un aliado estable de la Casa Rosada. El proyecto de Provincias Unidas, con el que intentó construir una alternativa federal, perdió impulso.

En Córdoba, el sector de Karina Milei quiere presentar un candidato propio y utiliza como antecedente el resultado obtenido por Gonzalo Roca. "Hay motivos para pelear", afirman dirigentes libertarios. Incluso con esa decisión, reconocen que deberán conversar con Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

Karina Milei tantea una negociación más flexible con las provincias

La Libertad Avanza también analiza competir con figuras propias en Salta, Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires. La senadora Emilia Orozco aparece entre las opciones salteñas; el diputado Aníbal Tortoriello, en Río Negro; y el senador Agustín Coto, en Tierra del Fuego. En la provincia de Buenos Aires, el nombre que concentra la atención es el de Diego Santilli. Neuquén sigue sin una estrategia definida, pese a que Karina Milei cuenta allí con la diputada Nadia Márquez.

En los distritos donde los libertarios no tienen candidatos competitivos, el Gobierno estudia acuerdos con los oficialismos provinciales. Los entendimientos alcanzados en 2025 con Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi funcionan como antecedentes para las próximas conversaciones. Corrientes, San Juan y Jujuy aparecen entre las provincias donde esa fórmula podría repetirse. Chubut también figura en la lista, aunque el vínculo entre Karina Milei y el gobernador Ignacio Torres continúa siendo distante. En La Pampa se analiza una alianza con la UCR alrededor del diputado Martín Berhongaray para enfrentar a Sergio Ziliotto.

Karina Milei ordenó al apoderado partidario Santiago Viola que regularice la documentación de La Libertad Avanza en las 24 jurisdicciones. La instrucción fue impartida ante la necesidad de que el partido llegue en regla a todas las negociaciones provinciales. Los libertarios todavía carecen de figuras competitivas en buena parte del país.

El PRO espera la negociación con Macri

Diego Santilli y Cristian Ritondo trabajan en un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y distintos distritos del interior. En el partido amarillo aseguran que Karina Milei quiere discutir las condiciones directamente con Mauricio Macri, pero esa reunión todavía no se produjo. El expresidente administra sus movimientos y tampoco respaldó públicamente a Jorge Macri para un segundo mandato porteño. El jefe de Gobierno ya anunció que buscará la reelección.

Milei anunciará la reforma del BCRA, pero las dudas en el Congreso complican el paquete completo

Dentro del PRO también circulan los nombres de Fernando de Andreis y Guillermo Dietrich como posibles alternativas en la Ciudad. Por ahora, esas menciones funcionan como pruebas dentro de la interna partidaria. Las candidaturas y el futuro de las PASO formarán parte de las conversaciones con los libertarios. Santilli y Ritondo intentan evitar que los sectores desplazados terminen compitiendo por fuera, mientras Karina Milei pretende conservar la última palabra sobre los nombres de su espacio.

Bullrich cuenta votos y Sturzenegger espera

Los viajes internacionales del Presidente y la preparación del anuncio sobre el Banco Central postergaron una nueva reunión de la mesa política. Patricia Bullrich tiene por delante el tratamiento del proyecto de Ley de Propiedad Privada, previsto para el jueves 6 de agosto en el Senado. El oficialismo todavía no reunió los votos necesarios. Dentro del bloque radical, Carolina Losada acompañaría la iniciativa, mientras Maximiliano Abad no lo haría. La UCR cuenta con diez senadores.

El Gobierno demoró además el proyecto ómnibus preparado por Federico Sturzenegger para desregular actividades como el mercado editorial, los medicamentos y el vino. En el Ministerio de Desregulación afirman que el texto todavía no está terminado y la iniciativa tampoco fue revisada por la mesa política. Bullrich mantiene otros expedientes en espera, entre ellos la Ley de Sociedades, el denominado super RIGI, Hojarasca y las modificaciones al etiquetado frontal. Varios fueron elaborados o impulsados por Sturzenegger, pero aún no tienen fecha de tratamiento.

Bullrich se encuentra en la difícil situación de lograr los consensos necesarios en el Senado

El Senado conserva 74 pliegos judiciales sin tratar y el Poder Ejecutivo prepara el envío de otros 25. Cerca de 100 nombramientos ya fueron aprobados desde el comienzo de la gestión. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió el miércoles con Milei en la Quinta de Olivos. En su entorno sostienen que el Gobierno no propondrá candidatos para las dos vacantes de la Corte Suprema antes del recambio presidencial de 2027.

Mahiques y Viola siguen con especial atención la cobertura del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, que interviene en una causa vinculada con una quinta de Pilar. Ambos procuran evitar que las decisiones sobre esa vacante los coloquen bajo la lupa por la trama judicial relacionada con Claudio "Chiqui" Tapia. La postulación de María Pérez-Cárrega, incluida en la terna que analiza el Ejecutivo, perdió fuerza después de provocar cuestionamientos internos.

La Casa Rosada busca impulsar los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para integrar la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Ambos permanecen demorados porque todavía no cuentan con el visto bueno de Bullrich. El Gobierno pretende avanzar con esas designaciones en el Senado.

Milei llegó a Perú para la asunción de Fujimori y juega con la idea de impulsar un bloque regional de derecha

La reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner movió una ficha dentro de la oposición. Máximo Kirchner afirmó que la expresidenta "mostró su voluntad de participar en la vida pública". La mesa política del Gobierno continúa sin fecha para una nueva reunión. Bullrich mantiene abierto el conteo para la votación del jueves 6 de agosto.