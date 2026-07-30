"Dólar Ravier": por qué las empresas ven con buenos ojos un tipo de cambio de $1800

Las recientes declaraciones del vocero presidencial sobre la posibilidad de un dólar a $1.800 volvieron a poner el foco sobre el debate acerca del tipo de cambio y el nivel de competitividad de la economía argentina. El comentario generó repercusiones tanto en el mercado como entre distintos sectores productivos, que desde hace tiempo plantean la necesidad de un dólar más alto.

En ese contexto, la periodista Eugenia Muzio analizó el impacto de esos dichos, explicó cómo fueron interpretados por empresas e inversores y advirtió sobre las consecuencias que tendría una eventual suba brusca del dólar para el consumo, la inflación y la actividad económica.

Empresas reclaman un tipo de cambio más competitivo

Las declaraciones del vocero presidencial sobre un posible dólar de $1.800 reavivaron el debate sobre el nivel del tipo de cambio en la Argentina. Para la periodista Eugenia Muzio, la cifra no surgió de manera aislada, sino que refleja una discusión que desde hace tiempo mantiene el sector privado. "Podemos decir que es el dólar Ravier porque es el dólar que quieren las distintas empresas", afirmó.

La periodista explicó que, aunque posteriormente el funcionario intentó aclarar que se refería a un escenario de mediano plazo, el mercado interpretó sus dichos como una señal sobre la evolución cambiaria. "Lo cierto es que dijo en los próximos meses y en el mercado y en las empresas lo interpretaron como diciendo, 'ok, entonces el dólar puede que esté un poco más alto de lo previsto para diciembre'", sostuvo.

Muzio indicó que diversos sectores productivos consideran que el tipo de cambio perdió competitividad frente al avance de la inflación. "Lo cierto es que está atrasado", aseguró al referirse al dólar oficial, y explicó que el aumento de los costos en pesos elevó significativamente los costos medidos en dólares.

Según relató, industrias como la textil sostienen incluso que un tipo de cambio de $2.000 sería más adecuado para competir con las importaciones. "Es un precio que quieren", resumió sobre la posición de buena parte del empresariado, especialmente en actividades afectadas por la apertura comercial y el crecimiento de las importaciones.

Un dólar más alto también tendría costos

Sin embargo, la analista advirtió que una corrección brusca del tipo de cambio también tendría consecuencias negativas sobre la actividad económica. "Si hay un salto muy fuerte del dólar, eso va a afectar el consumo, que por sí ya está muy deprimido", señaló.

En esa línea, explicó que sectores como la construcción observan con preocupación el efecto que una mayor inflación tendría sobre el crédito hipotecario y el financiamiento de las familias. Además, indicó que el complejo agroexportador también considera que existe atraso cambiario, aunque las necesidades difieren entre productores y exportadores.

Finalmente, Muzio sostuvo que el Gobierno mantiene una estrategia orientada a contener el tipo de cambio y consideró que las declaraciones del vocero presidencial generaron un mensaje contradictorio. "Si no lo quería decir, porque en realidad las señales que está mostrando el gobierno son las contrarias, que quiere contener el tipo de cambio, efectivamente fue un error de novato", concluyó.