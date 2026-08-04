Comerciantes de Carlos Paz piden alivio fiscal a Esteban Avilés en medio de la crisis del sector

Un grupo de comerciantes de Villa Carlos Paz elevó una nota a la Municipalidad para exponer la situación crítica que atraviesa el sector y solicitar medidas de alivio fiscal. El documento, firmado por más de noventa locales comerciales, describe una caída sostenida de las ventas, el aumento de los costos de funcionamiento y una retracción del consumo que ya derivó en el cierre de comercios con varias décadas de trayectoria en la ciudad.

Entre los pedidos incluidos en la carta figuran la declaración de "crisis económica del sector comercial", la suspensión o reducción temporal de la Tasa de Comercio e Industria, planes de regularización de deudas municipales con condonación de intereses y multas, la postergación de vencimientos tributarios y la creación de un programa de promoción del consumo local bajo la consigna "Compra en Carlos Paz".

También reclaman una mesa de diálogo permanente entre el municipio y las entidades del sector, un calendario anual de actividades que dinamice el movimiento comercial y la revisión de los criterios de habilitación para locales de venta de productos importados, con el fin de preservar condiciones de competencia equitativas.

Una reunión sin representación formal

La iniciativa surgió de un pequeño grupo de comerciantes que, ante el vaciamiento progresivo de locales en distintas galerías céntricas, decidió organizarse sin el respaldo de una cámara o asociación constituida. Una de las participantes del encuentro con funcionarios municipales relató a PERFIL CÓRDOBA cómo se gestó el reclamo.

"Vimos cómo estaban cerrando los locales dentro de la galería y dijimos: dejemos de fingir demencia y veamos por qué está pasando todo esto. No son dos o tres, estamos viendo que es en todos los rubros", contó la comerciante, y agregó: "Hay negocios que tienen más de diez años de trayectoria, no son negocios que abrieron ahora, y hay negocios de treinta años que están cerrando".

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La comerciante remarcó que la convocatoria no respondió a una organización previa ni a un sector geográfico puntual del centro “La crisis ahora es peor que en la pandemia, todos con los que hablás opinan lo mismo”, aseguró.

La entrevistada situó el problema en un marco que excede a la ciudad: "Sabemos que es un problema que es en toda la Argentina, sabemos que excede a la ciudad". La referencia se inscribe en el escenario que atraviesan las pymes y el comercio minorista a nivel nacional y provincial, con caída del consumo, presión tributaria y costos financieros que en los últimos meses derivaron en el cierre de comercios en distintas localidades de Córdoba.

La respuesta municipal

Según el resumen del encuentro, el municipio se comprometió a enviar al Concejo un proyecto de ordenanza para reducir los intereses de las deudas de los comerciantes y habilitar un plan de pagos en cuotas accesibles. Sobre este punto, la comerciante explicó por qué el esquema vigente resulta insuficiente: "Hasta el momento se bajan los intereses, pero si lo hacen en una sola cuota no es muy atractivo para poder ponerse al día".

El resto de los compromisos incluye capacitaciones y acciones de promoción diferenciadas por rubro y por galería, una estrategia para reposicionar a Carlos Paz como destino turístico regional e internacional, intervenciones culturales para generar circulación de vecinos y turistas, el impulso del turismo de congresos y convenciones, y el acompañamiento a eventos privados con impacto económico.

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El municipio también se comprometió a abrir un canal de diálogo permanente con los comerciantes. La próxima reunión, según lo acordado, se realizará con el secretario de Turismo y con representantes de CAPTUR.

El plan económico presentado por Avilés

En la apertura del período legislativo 2026-2027 del Concejo de Representantes, el intendente Esteban Avilés presentó un esquema más amplio de reforma económica para la ciudad, que apunta a diversificar la matriz productiva más allá del turismo. El proyecto central es el Plan Municipal de Regulación y Promoción Productiva para el Desarrollo, que el Ejecutivo enviará al Concejo y que contempla beneficios impositivos para atraer inversiones en sectores científicos, tecnológicos y del conocimiento.

De manera paralela, el municipio remitirá un proyecto para instrumentar un nuevo Régimen General de Habilitaciones Comerciales e Industriales, con procedimientos digitales, autogestión en plataformas informáticas y una segmentación de trámites según el riesgo ambiental y comunitario de cada actividad. El objetivo declarado es reducir los tiempos presenciales y simplificar el inicio de nuevos emprendimientos, en momentos en que el propio sector comercial reclama respuestas frente al cierre de locales.