La oposición denunció el "cajoneo" de 535 proyectos y amenaza con judicializar el conflicto

La disputa entre el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba sumó este martes un nuevo capítulo institucional. Los bloques de la UCR, Frente Cívico, PRO y Cordobeses por la Libertad presentaron "una solicitud de pronto tratamiento" dirigida al viceintendente Javier Pretto para exigir que se active el debate de 535 iniciativas legislativas que permanecen paralizadas en las distintas comisiones.

El planteo del grueso del arco opositor fue un paso más allá del reclamo político. En la nota, las bancadas opositoras dejaron expresamente asentada la reserva de acudir a la Justicia si persiste la falta de tratamiento de los expedientes, al considerar que existe un mecanismo sistemático destinado a impedir el debate parlamentario hasta que los proyectos pierdan estado legislativo.

Las concejalas Elisa Caffaratti, Graciela Villata, Soher El Sukaria y Jessica Rovetto Yapur denunciaron que el oficialismo aplica una estrategia de "bloqueo silencioso" sobre las iniciativas impulsadas por la oposición, especialmente aquellas vinculadas al control de los servicios públicos, transporte, seguridad y obras para la ciudad.

"No debaten las propuestas, no las rechazan y tampoco dan la cara: directamente las esconden en un cajón hasta que vencen", cuestionó Caffaratti, la presidenta del bloque radical, al oficializar la presentación conjunta.

Según detallan, los expedientes permanecen inmovilizados en las denominadas "hojas móviles" de las comisiones y, al cumplirse un año sin tratamiento, son archivados automáticamente sin haber llegado siquiera a discusión.

"Esto no es un error ni una demora casual, es una metodología. Una forma sistemática de silenciar a la oposición sin necesidad de decir que no. Cuando el oficialismo decide con el silencio que un proyecto jamás va a ser tratado, lo que está haciendo es anular el voto de miles de cordobeses que nos eligieron", cuestionó la jefa de la bancada radical.

Por su parte, El Sukaria apuntó duro contra el PJ: "Es injusto hablar del trabajo de los concejales cuando hay un oficialismo que se niega a dar tratamiento a nuestras iniciativas. No somos todos lo mismo".

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El argumento jurídico

En la presentación a la que accedió Perfil Córdoba, la oposición sostiene que la inacción de las autoridades del cuerpo termina produciendo un efecto que el propio Reglamento Interno no contempla: impedir que las iniciativas sean debatidas y provocar luego su archivo por el mero transcurso del tiempo.

Los bloques advierten que admitir esa práctica equivaldría a reconocer que la conducción del Concejo puede, mediante la simple omisión de impulsar el procedimiento legislativo, frustrar el derecho de iniciativa de los concejales y eludir la obligación reglamentaria de someter los proyectos al debate.

Asimismo, cuestionan que la paralización de los expedientes responde a una "modalidad de inactividad manifiestamente ilegítima", basada en la omisión sistemática de incorporarlos al orden del día de las comisiones competentes.

En ese sentido, remarcan que la ausencia de un plazo reglamentario específico para su tratamiento no puede interpretarse como una autorización para bloquear indefinidamente el debate legislativo ni vaciar de contenido las facultades de los representantes elegidos por el voto popular.

Con ese argumento, concluyen que la conducción del procedimiento parlamentario debe garantizar el pluralismo político y el funcionamiento democrático del Concejo, y advierten que convertir la inacción en un mecanismo de bloqueo implicaría alterar el normal funcionamiento republicano del cuerpo deliberativo.

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Exigen una respuesta

La oposición también invocó el artículo 94 del Reglamento Interno, que establece que los proyectos deben tratarse respetando su orden de ingreso, y acusa a las presidencias de comisión de priorizar únicamente la agenda impulsada por el Ejecutivo municipal.

"Usar la conducción de las comisiones para frenar el debate no es gobernar, es usar desviadamente el poder institucional. La democracia no se agota el día de la elección contando votos; se ejerce todos los días discutiendo ideas, no escondiéndolas en un cajón. No pedimos un favor ni un privilegio; exigimos que se cumpla el Reglamento", concluyó Caffaratti.

Finalmente, las bancadas solicitaron que se fije de manera inmediata fecha y hora para el tratamiento de los expedientes paralizados y dejaron formalmente planteada la reserva de promover acciones judiciales si el oficialismo mantiene el esquema de bloqueo denunciado.

"Se deja expresamente reservada la promoción de todas las acciones judiciales que resulten procedentes, incluyendo la acción contencioso-administrativa, la acción de amparo o cualquier otra vía idónea prevista por el ordenamiento jurídico, con el objeto de obtener el cese de la conducta omisiva, el restablecimiento de la legalidad y la tutela judicial efectiva de los derechos comprometidos", reza el texto de la nota de los opositores dirigida a la presidencia del Concejo Deliberante