Fijan nueva fecha para las pericias al cura investigado por abuso infantil en Carlos Paz

La Justicia fijó una nueva fecha para las pericias que debe atravesar el sacerdote Alejandro Nicola en el marco de la causa por presuntos abusos en el Jardín de Infantes Niño Dios, del Centro Parroquial Margarita A. de Paz, en Villa Carlos Paz. La evaluación interdisciplinaria, a cargo de un psiquiatra y un psicólogo forenses, se realizará el 31 de agosto a las 10 en Tribunales II de Córdoba. Antes, el 11 de agosto, en la misma sede, Nicola deberá someterse a una pericia exclusivamente psicológica.

La reprogramación llega después de que la primera cita, prevista para el 31 de julio, quedara sin efecto por el paro de 24 horas que llevaron adelante los trabajadores judiciales. Desde entonces no había trascendido una fecha concreta, lo que alimentó el reclamo de las familias denunciantes por los sucesivos retrasos en una causa que ya lleva más de un año de trámite.

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Según explicó a El Doce la psicóloga Tamara Campos, perito de parte de las familias, el objetivo del estudio no es determinar por sí solo si ocurrieron los hechos denunciados, sino responder los puntos periciales fijados en la causa y evaluar rasgos de personalidad, impulsividad, empatía y adecuación a las pautas socioculturales del sacerdote. "A partir de esa evaluación se puede analizar si la persona podría haber llegado a desarrollar determinados comportamientos transgresores, incluso de índole sexual", señaló la profesional.

La causa tramita ante la Fiscalía del Tercer Turno de Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, y reúne al menos ocho denuncias formales. Nicola fue apartado del cargo de párroco de la comunidad Niño Dios y quedó citado como sospechoso, una figura del Código Penal que se aplica cuando existen indicios de participación en un delito, aunque todavía no pesa sobre él una imputación formal.

La demora en la realización de la pericia se dio en un contexto de tensión adicional: días antes de la fecha original, Nicola fue reconocido mientras concelebraba una misa en la Catedral de Córdoba, un hecho que las familias denunciantes calificaron como una falta de respeto hacia el proceso judicial en curso. El sacerdote continúa residiendo de manera transitoria en una parroquia de la ciudad de Córdoba tras su apartamiento preventivo de Villa Carlos Paz.

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En paralelo, la investigación sumó nuevo material probatorio: dos dibujos realizados por niños de familias denunciantes fueron incorporados al expediente, aunque permanecen bajo secreto de sumario. Uno de ellos, hallado por una madre en un cuaderno escolar, corresponde a un niño que tardó casi un año en poder relatar lo que presuntamente vivió en la sala de cinco; el otro fue realizado espontáneamente por una nena de tres años al momento de los hechos denunciados.

Mientras se espera la realización de las pericias, los familiares de los niños convocaron a una nueva marcha para el sábado 8 de agosto, a las 17, en el Puente Carena, con el reclamo de que la fiscalía modifique la calificación del caso e impute formalmente al sacerdote por los presuntos abusos.