Un flamante directivo de Bancor se lanza para pelear la presidencia a Milei

El economista Hernán Lacunza, quien ocupa desde junio de este año un cargo de director en el Banco de Córdoba (Bancor), confirmó su candidatura presidencial para las elecciones de 2027. La postulación cuenta con el aval de Mauricio Macri y expuso una fuerte división interna dentro del PRO.

Lacunza es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente dirige la consultora Empiria y es profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Además, fue ministro de Hacienda de la Nación.

El aval de Macri y las dudas propias

Según trascendió, Lacunza viene conversando desde hace varios meses con distintos referentes del PRO sobre su disposición a competir contra Javier Milei en las urnas. Cuando se lo planteó a Macri, el expresidente no dudó y lo alentó a postularse.

Macri, sin embargo, todavía no definió su propio rol en la contienda de 2027. Hay dirigentes y empresarios que le piden que busque su reelección, pendiente desde 2019, pero el líder del PRO no tiene resuelto si volverá a competir.

El expresidente también enfrenta una definición pendiente en la Ciudad de Buenos Aires, donde impulsa una interna entre el actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes, con el objetivo de ordenar al macrismo porteño.

El lanzamiento de Lacunza dejó a la vista la división que atraviesa al PRO. Por un lado, un sector que reclama un candidato presidencial propio; por otro, quienes consideran preferible un acuerdo con los Milei para conformar un frente con La Libertad Avanza.

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En la vereda opuesta, otro sector del partido rechaza la idea de un candidato propio y cuestiona directamente la figura de Lacunza. "Es un invento de él, no tiene militancia alguna ni relación con casi nadie y no existe como actor del PRO", señalaron desde ese espacio.

Este sector sostiene que la candidatura de Lacunza avanza en conjunto con la de Pablo Petrecca, exintendente de Junín, que se postula para gobernador de Buenos Aires. Además, aseguran que en la provincia ya está cerrado un acuerdo con los libertarios detrás de la candidatura a gobernador de Diego Santilli.

Santilli, actual jefe de Gabinete, continúa perteneciendo al PRO, a diferencia de Patricia Bullrich, que se afilió formalmente a La Libertad Avanza. Según este sector, un esquema de mayor cercanía con la Casa Rosada también se replica en Entre Ríos, con el gobernador Rogelio Frigerio, y en Chubut, con Ignacio Torres.