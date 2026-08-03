El consumo en los hogares volvió a caer en junio, según la Cámara Argentina de Comercio

El consumo de los hogares argentinos volvió a mostrar señales de debilidad al cierre del primer semestre del año. Tras dos meses consecutivos con registros positivos, el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en junio de 2026 una caída del 1% en la comparación interanual (i.a.).

Asimismo, en la medición desestacionalizada —aquella que remueve los efectos estacionales habituales del año— la actividad mostró un retroceso del 1,6% con respecto al mes de mayo.

De acuerdo con la entidad patronal, este resultado implica volver a una dinámica desfavorable que se había observado a comienzos de año: "En junio el IC registró un decrecimiento interanual del 1%, reanudando las variaciones interanuales negativas del primer trimestre y dejando atrás los últimos dos meses positivos."

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El comportamiento de las compras de las familias no puede desvincularse de la dinámica de los precios. Durante el sexto mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una clara desaceleración al marcar un incremento del 1,9% mensual, el nivel más moderado desde agosto del año pasado. Sin embargo, en la comparación interanual la inflación acumulada alcanzó un 33,5%.

Según la CAC, "Cabe enmarcar esta evolución del consumo en términos de precios, dado que ese mes se registró una nueva desaceleración de la inflación tras su continuo crecimiento desde mediados del 2025. La variación mensual fue de 1,9% en el IPC para el mes de junio, mostrando así el menor avance de precios desde agosto de 2025. Sin embargo, la variación interanual avanzó y se ubicó en 33,5%."

La baja en la tasa mensual de inflación genera un aliento en el poder adquisitivo, aunque la base de comparación del año previo impone desafíos en términos de capacidad de gasto. Al abordar la situación del ingreso disponible, la CAC analizó: "La desaceleración de la inflación observada durante los últimos meses descomprime la presión sobre los ingresos reales de los hogares. Si bien el ingreso disponible retrocedió en términos interanuales durante los meses recientes, cabe considerar que esta comparación se hace contra aquellos de 2025 donde ya había sucedido una recuperación de niveles tras el fuerte descenso de 2024."

De cara a los próximos meses, desde la entidad mercantil vislumbran que la continuidad en la moderación de precios será determinante para recuperar la tracción del consumo masivo: "La continuación del sendero desinflacionario puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares (y por ende su capacidad de consumo) en los próximos meses."

Desconexión entre el consumo y la actividad económica

Históricamente, las evoluciones del IC y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) han transitado por caminos idénticos, en todo 2024 con signo negativo y en 2025 con crecimiento, salvo algunas excepciones.

Sin embargo, "para abril de 2026 (último dato disponible de EMAE), los signos entre la publicación de la actividad y el consumo de los hogares son inversos. En concreto, el EMAE avanzó en términos interanuales, mostrando un crecimiento de 1,6%. A contramano de la regla descripta, en el mismo mes el IC mostró una variación interanual negativa de 0,6%. Sin embargo, es necesario destacar que la actividad desaceleró su crecimiento (en marzo había avanzado 6,2%)."

Radiografía sectorial: caídas contundentes y una sola excepción

Al desagregar la evolución de los distintos rubros que integran el índice, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios remarcó que se observa "una dinámica mixta en las variaciones interanuales respecto a los valores de junio de 2025".

Desempeño por Rubro (Junio 2026 vs. Junio 2025)

- Vivienda, alquileres y servicios públicos: +9,4% i.a impulsado por un fuerte avance de la demanda eléctrica (+18,5% i.a.).

- Indumentaria y calzado: -4,6% i.a.

- Transporte y vehículos: -7,4% i.a. debido al fuerte retroceso en el patentamiento de automóviles (-17,9% i.a.).

- Recreación y cultura: -8,1% i.a. por la restricción en el ingreso real, que lleva a relegar el gasto en actividades de ocio.

- Resto de los rubros: -2,0% i.a., ubicándose en niveles casi idénticos a los de juinio de 2019 (período pre-pandemia).