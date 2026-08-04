La Ley de Tierras y el posible voto decisivo de Victoria Villarruel

La agenda parlamentaria está atravesada por temas de carácter electoral, ya que el año que viene, por ser un año electoral, no se podrán tratar determinadas cuestiones. Entre los temas que se están discutiendo en este momento aparecen las PASO, las colectoras y una serie de leyes vinculadas con la economía, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la mal llamada Ley de Tierras.

Hay una sesión importante el día 6 y existe una discusión respecto de qué porcentaje de la Argentina o de las provincias podría comprar un extranjero. Entiendo que el Gobierno, en un principio, no había puesto ningún límite y después tuvo que establecerlo para conseguir votos. Fue alrededor de un 25% y entiendo que, para que salga la ley, va a haber que bajarlo probablemente a un 15%.

Otro tema interesante son los votos. Porque, en el caso de haber un empate en el Senado, que es probable, le tocaría a la señora Villarruel hacer de Cobos. Ese es un tema. No tengo idea de lo que piensa Villarruel, pero me imagino, por su ideología, que ella debe estar en contra de que los extranjeros puedan comprar libremente tierras argentinas.

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Además, está en una riña espantosa, cada vez más grave, con el Gobierno que integra. He escuchado que el Presidente podría adelantar un viaje que tiene programado a Ecuador en las próximas horas, o modificarlo, para que la señora Villarruel, al momento de esta votación, esté frente al Poder Ejecutivo y no pueda intervenir en el Senado para desempatar, como aquella vez le pasó a Julio Cobos.

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Desde mi punto de vista, no tengo mucha preocupación por la Ley de Tierras, pero sí la tengo si la Ley tiene nombre y apellido. Probablemente los países pongan un límite a que los extranjeros compren tierras, que es lo que pasa en muchos lugares del mundo. No estoy muy informado en el tema. Creo que, con una buena regulación, es una ley que se puede votar.

Pero el punto acá es si esta ley está hecha para alguien o para un par de tipos. Y es insólito que acá el Gobierno tenga una posición antiextranjera, digamos, como Trump, en todos los planos, excepto en este. Como mi trabajo, en parte, consiste en sospechar, esta ley me produce sospechas de que tenga algún nombre y apellido. Peter Thiel, por ejemplo, u otro.

La discusión recién comienza y habrá que esperar al resultado de la votación para saber hasta dónde llegan las negociaciones. Lo interesante, en todo caso, será ver si el Gobierno consigue los 37 votos que necesita, si la oposición logra impedirlo y, sobre todo, qué ocurre si finalmente hay un empate en el Senado. Porque, más allá de la Ley de Tierras, la pregunta que queda planteada es si estamos frente a una regulación general o frente a una ley que tiene nombre y apellido.

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