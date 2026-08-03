El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a su vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien calificó como "intrascendente" y "una opositora del Gobierno". Además, sostuvo que sus declaraciones sobre las Malvinas "replican argumentos kirchneristas", aseguró que provocaron tensión diplomática con el Reino Unido y volvió a cuestionar sus vínculos con dirigentes del peronismo..

“Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas, eso (las expresiones de la Vice) generaron tensión en Londres, hubo comunicación con ese país", señaló Milei en diálogo con radio Mitre.

"Es intrascendente, es una opositora del Gobierno", sentenció el mandatario, quien además sostuvo que las expresiones de la titular del Senado sobre la cuestión Malvinas tuvieron consecuencias en el plano internacional. "Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas. Eso generó tensión en Londres, hubo comunicación con ese país", afirmó.

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Milei además salió al cruce de las críticas de su Vice quien lo había tratado de delirante, que "no está bien de la cabeza": “Me encanta. Entiendo que los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas".

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El mandatario también la cuestionó por haberse mostrado con los gobernadores opositores como Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) y también valorar la figura de la exvicepresidenta Isabel Perón.

Milei dijo: “Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela... o, abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por seis la inflación, que multiplicó por seis los pobres y que, políticamente, era el modelo de la Triple A. La vida. Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, lo tomo como un halago".

Victoria Villarruel inauguró un busto de Isabel Perón en la Casa Rosada.

RM