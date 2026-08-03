Bono de $50.000 para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: quiénes lo cobran y cuándo se paga

El Gobierno nacional otorgó un bono de $50.000 al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y de seguridad federales. El refuerzo se abonará por única vez junto con los salarios correspondientes a agosto de 2026.

El populismo militar como única opción

La medida quedó formalizada mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, publicados este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial. Ambas normas llevan las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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De acuerdo con los textos oficiales, se trata de una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional y de percepción única por persona. Esto significa que no constituye un aumento salarial mensual permanente ni se repetirá automáticamente en los meses siguientes.

Bono de $50.000 para las Fuerzas Armadas

El Decreto 695/2026, firmado también por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, alcanza al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas argentinas.

Dentro de este grupo se encuentran los integrantes en servicio activo del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, las tres instituciones que componen el instrumento militar nacional.

La disposición también incluye al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad perteneciente a Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Sueldos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en julio de 2026

Según los fundamentos del decreto, la decisión busca adecuar los ingresos de los trabajadores alcanzados y asegurar una retribución relacionada con las funciones, las responsabilidades y la dedicación exigidas en sus respectivos cargos.

El Ejecutivo indicó además que el refuerzo pretende contribuir al mantenimiento de los estándares adquisitivos de las remuneraciones del personal militar y de los otros sectores comprendidos dentro del área de Defensa.

Qué fuerzas de seguridad recibirán el bono

Por su parte, el Decreto 696/2026, que también lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, extiende el pago extraordinario a los integrantes en actividad de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias federales.

El bono de $50.000 será percibido por el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina. La norma incorpora expresamente a quienes forman parte de la categoría de personal de alumnos de esa institución.

También se encuentran incluidos el personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina y los integrantes en servicio activo de la Policía Federal Argentina.

La medida abarca, además, al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a quienes revisten dentro de la categoría de alumnos de esa fuerza federal.

El Servicio Penitenciario Federal también está incluido

El beneficio alcanzará al personal con estado penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal. A ese listado se suma el personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Las Fuerzas Armadas, en una encrucijada por falta de fondos y soldados empobrecidos

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la decisión procura reconocer y mantener una adecuada jerarquización del personal, teniendo en cuenta su capacidad, responsabilidad y dedicación en la ejecución de las tareas encomendadas.

Cuándo se cobra el bono de $50.000

La suma extraordinaria se pagará junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026. Cada persona alcanzada podrá recibirla una sola vez, independientemente de las funciones o categorías comprendidas en los decretos.

Las normas se refieren específicamente al personal en actividad, por lo que no incorporan dentro de su alcance a retirados, jubilados o pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público quedó facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para implementar el pago.

Finalmente, el Ejecutivo estableció que el gasto generado por el bono será atendido con los créditos asignados a cada jurisdicción dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. De esta manera, Defensa y Seguridad deberán afrontar el desembolso correspondiente al personal comprendido bajo sus respectivas órbitas.

LV/fl