"El tigre y el león": el eufórico cruce entre Milei y el nuevo presidente de Colombia bajo un clima de máxima tensión

Javier Milei pisó suelo colombiano y transformó la diplomacia protocolar en un show libertario, justo en el medio de un clima cortado a cuchillo. El Presidente desembarcó en Cali para la segunda y última etapa de su gira internacional, con el objetivo de presenciar la asunción de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la fiesta de la derecha regional quedó eclipsada por la tensión extrema: el gobierno saliente de Gustavo Petro blindó la ciudad tras detectar una camioneta cargada con 400 kilos de explosivos en el departamento vecino de Cauca.

Lejos de intimidarse por las amenazas de seguridad, el jefe de Estado argentino protagonizó un encuentro efusivo con el flamante mandatario local. "¡Vamos, Tigre!", exclamó Milei apenas entró al salón. La respuesta no se quedó atrás y selló la alianza ideológica entre ambos. "Está el tigre y el león. ¡Viva la libertad, carajo! Qué honor, Presidente. Quiero decirte que has sido fuente de inspiración para toda esta batalla", retrucó De la Espriella, para luego calificar a su par como un verdadero "faro" en la región.

Finalmente, a eso de las 18:30, llegó el momento central de la jornada: Abelardo de la Espriella juró oficialmente como nuevo presidente de Colombia y tomó las riendas del país hasta 2030. "Juro a Dios, y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes", exclamó el flamante mandatario para sellar el recambio de poder definitivo frente a la atenta mirada de Javier Milei y el resto de las comitivas internacionales.

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Antes de los abrazos con el nuevo jefe de Estado, la agenda oficial del viernes arrancó con un fuerte gesto geopolítico. Milei concretó una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. En la mesa chica lo escoltaron sus espadas principales: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El viaje a territorio colombiano también trajo ventajas académicos para el líder de La Libertad Avanza. Durante la jornada del jueves, en la previa al recambio presidencial, la Universidad Santiago de Cali lo distinguió con un Doctorado Honoris Causa. La ceremonia de entrega se armó en la sede de la Cámara de Comercio local, sumando otra medalla al prontuario de Milei.

A las 17, Milei ocupó su silla para presenciar la jura y toma de posesión oficial de De la Espriella, cerrando definitivamente la era Petro. Luego, el presidente volará desde Cali a las 4:30 de la madrugada del sábado, marcando el final de la travesía y el regreso directo a Buenos Aires.

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Escala en Ecuador y lluvia de acuerdos

El desembarco en Colombia fue el broche de una gira que tuvo su primer tiempo en Ecuador. Allí, Milei se vio cara a cara con el presidente Daniel Noboa y aprovechó la sintonía política para destrabar algunos pactos bilaterales que abarcan desde el comercio hasta la seguridad nacional.

Ambas gestiones sellaron un tratado de extradición, pactaron cooperar en el uso pacífico de la energía nuclear y armaron un frente común para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marítimos. Además, sumaron un acuerdo de servicios aéreos y un convenio para trabajar en conjunto sobre ciberdefensa.

El principal trofeo de la visita fue la firma del Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, diseñado para inyectarle nafta al intercambio comercial del sector. Para coronar la gestión, antes de subirse al avión rumbo a Cali, Milei reunió a los representantes de las cámaras automotrices argentinas que operan en Ecuador y les marcó la cancha sobre el nuevo rumbo económico.

TC