El presidente electo de Colombia denunció que Gustavo Petro busca dar "un golpe de Estado" y suspendió la transición

La tensión política en Colombia escaló este martes luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunciara que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar adelante "un golpe de Estado" para impedir la transición presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella anunció que ordenó suspender de manera inmediata el proceso de empalme con la actual administración y afirmó que el Gobierno pretende "destruir a Colombia". "Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", escribió.

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El presidente electo sostuvo que su prioridad es "proteger los intereses de la Nación" y garantizar una transición "seria, transparente y al servicio de los colombianos", al tiempo que adelantó que explicaría públicamente las razones de la decisión y las medidas que adoptará.

De la Espriella denunció un supuesto intento de permanecer en el poder

Horas más tarde, el dirigente de derecha profundizó sus acusaciones y afirmó que Petro y el senador Iván Cepeda, candidato del oficialismo derrotado en el balotaje, buscan impedir el cambio de gobierno. "Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", aseguró.

Además, pidió a las Fuerzas Armadas que "protejan la democracia" y desobedezcan cualquier eventual orden que, según planteó, vulnere el orden constitucional.

La relación entre ambos dirigentes atraviesa su momento de mayor tensión desde que De la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial por un margen inferior al 1% de los votos frente a Cepeda.

El presidente electo también calificó el proceso de transición como una "auditoría exhaustiva" de la gestión saliente y afirmó haber detectado presuntas irregularidades en la lucha contra el narcotráfico, la adjudicación de contratos públicos y el sistema de salud.

Petro respondió y acusó al presidente electo de actuar como un "dictador"

Las declaraciones del mandatario electo recibieron una rápida respuesta de Petro, quien volvió a cuestionar la legitimidad de su sucesor y defendió la continuidad del proceso de transición. "Miedo tuvieron los que abandonaron el empalme porque no tenían nada que decir e iban a ser televisados. ¿Están asustados?", publicó en su cuenta de X.

En otro tramo de su mensaje, el presidente colombiano rechazó las amenazas de eventuales acciones judiciales en su contra: "En el marco de la ley el señor Abelardo no puede apresarme porque no he cometido un solo delito. Abelardo no es juez, demuestra ser dictador al asumir la posición de los jueces".

Petro también sostuvo que una eventual persecución contra dirigentes de su espacio político constituiría "un crimen contra la humanidad" y volvió a cuestionar la elección de De la Espriella: "Enemigo de la Patria es el que se eligió con apoyo extranjero y entregó la soberanía nacional", escribió.

Petro mantiene sus denuncias de fraude

Desde la segunda vuelta electoral, Petro se niega a reconocer la legitimidad del triunfo de De la Espriella y sostiene que existió un fraude en los comicios, aunque tanto las autoridades electorales como las misiones internacionales de observación descartaron irregularidades.

El mandatario incluso convocó movilizaciones para el próximo 20 de julio, fecha en la que brindará su discurso de despedida de la Presidencia.

Por su parte, el senador Iván Cepeda reconoció formalmente el resultado electoral, aunque anunció que permanecerá en "desobediencia civil" frente al futuro gobierno.

Una transición marcada por el enfrentamiento

La crisis política se produce en medio del proceso de traspaso de mando previsto para el 7 de agosto y refleja el creciente enfrentamiento entre el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia y la futura administración de De la Espriella, un dirigente de derecha que mantiene una estrecha sintonía política con el presidente estadounidense Donald Trump.

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Mientras De la Espriella promete reducir el tamaño del Estado, incentivar la inversión privada y endurecer la política de seguridad contra las guerrillas y el narcotráfico, Petro insiste en desconocer la legitimidad del resultado electoral y aseguró que el proceso de transición continuará incluso sin la participación de la delegación del gobierno entrante.

"Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar", concluyó el mandatario en X.

LB/MSS