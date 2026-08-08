El personaje perfecto no existe: por qué nuestras imperfecciones nos hacen más humanos

Vivimos convencidos de que, para ser aceptados, primero tenemos que parecer perfectos. Esa idea aparece en una de las preguntas más comunes de cualquier entrevista laboral: "¿Cuál es tu mayor defecto?". Las respuestas suelen estar cuidadosamente preparadas. "Soy demasiado perfeccionista", "trabajo demasiado" o "me involucro más de la cuenta" son fórmulas que buscan convertir una supuesta debilidad en una virtud. Sin embargo, la evidencia demuestra que la autenticidad suele generar un efecto mucho más poderoso.

Un experimento realizado en la década de 1980 por investigadores de la Universidad Estatal de Cleveland llegó a una conclusión inesperada. Los científicos crearon dos candidatos ficticios para un mismo empleo. David y John tenían exactamente el mismo currículum, las mismas referencias y las mismas capacidades. Solo existía una diferencia: en la carta de recomendación de John aparecía una observación que decía: "A veces, John puede ser una persona con la que resulta difícil llevarse bien".

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Contra toda lógica, la mayoría de las personas eligió a John. La explicación fue sencilla: esa pequeña imperfección hacía que todas sus virtudes parecieran más reales y creíbles. Reconocer un defecto, sin embargo, es apenas el primer paso. La verdadera prueba aparece cuando decir la verdad implica pagar un precio.

Eso fue lo que vivió Reuben Gonzales, jugador profesional de ráquetbol, cuando estaba a un punto de consagrarse campeón del torneo más importante de su carrera. El árbitro dio por válido el golpe definitivo, pero Gonzales sabía que la pelota había picado antes de tocar la pared. Nadie más lo había visto. Levantó la mano, corrigió el fallo y perdió el campeonato.

Más tarde explicó su decisión con una frase que quedó para la historia: "Era lo único que podía hacer para mantener mi integridad". Su gesto dejó una enseñanza simple: nadie puede considerarse un verdadero ganador si, en realidad, no ganó.

La historia de Christopher Reeve lleva esa reflexión todavía más lejos. Durante años fue Superman. No solo interpretó al superhéroe: para millones de personas, él era Superman, el hombre invulnerable que siempre llegaba a tiempo y jamás perdía. Todo cambió en 1995, cuando un accidente ecuestre le fracturó el cuello y lo dejó cuadripléjico.

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Mientras permanecía internado, un médico les explicó a él y a su esposa que nunca volvería a mover su cuerpo desde el cuello hacia abajo. Tras escuchar el diagnóstico, Christopher giró lentamente hacia ella y le dijo:

—Está bien... si querés divorciarte de mí.

Su esposa, sorprendida, le preguntó por qué haría algo así. La respuesta dejó al descubierto un temor mucho más profundo que la parálisis.

—Porque ya no soy Superman.

No hablaba de caminar. Hablaba de su propio valor. Creía que, al perder aquello que lo hacía extraordinario, también podía perder el amor de la mujer que tenía a su lado. Ella le tomó la mano y respondió:

—Yo no me casé con Superman. Yo me casé con vos.

En ese instante comprendió que el amor de su vida nunca había estado enamorado del personaje, sino de la persona.

Quizás de eso se trate el verdadero amor: no de mantenerse perfectos, sino de recordarle al otro quién es cuando deja de verlo. De sostenerlo cuando siente que ya no vale lo mismo. De devolverle su melodía cuando el dolor hace que la olvide.

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Muchos vivimos sosteniendo un personaje. El profesional que siempre tiene todas las respuestas. El padre que nunca se quiebra. La madre que puede con todo. El líder que jamás duda. Nos da miedo que alguien vea nuestras grietas porque creemos que ahí termina la admiración, el respeto o el cariño. Pero una y otra vez la experiencia demuestra lo contrario.

Confiamos más en quien reconoce una limitación. Admiramos más a quien renuncia a una victoria antes que a su integridad. Y queremos más a quien, cuando pierde el traje, sigue siendo exactamente la misma persona.

Tal vez el verdadero desafío de la vida no sea construir un personaje perfecto. Tal vez sea encontrar a las personas delante de las cuales podamos quitarnos el disfraz y descubrir que, aun así, nos siguen eligiendo. Porque el personaje puede engañar al mundo durante un tiempo. Pero nunca puede reemplazar la paz de ser quien realmente somos.

Rafa

(*) Rafael Jashes - Rabino